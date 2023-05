La vittoria non basta, bufera su Allegri: “Una pena infinita”

La Juventus questo pomeriggio è tornata alla vittoria in campionato dopo aver disputato quattro partite senza vittoria

Successo prezioso quello ottenuto quest’oggi dalla Juventus in casa contro il Lecce. Il club bianconero, in piena corsa Champions League, non vinceva in campionato da inizio aprile. Nelle ultime quattro giornate la squadra di Allegri aveva invece collezionato ben tre sconfitte di fila e un pareggio contro il Bologna.

Nonostante i tre punti conquistati all’Allianz Stadium, non sono mancate anche stavolta le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. La sua Juve non è infatti riuscita a chiudere la partita una volta trovato il nuovo vantaggio con la rete ritrovata da Dusan Vlahovic. Una squadra che anche questo pomeriggio ha evidenziato limiti evidenti sul piano del gioco e che hanno attratto le critiche dei tifosi.

In ogni caso, la squadra di Allegri è riuscita a centrare un successo che in campionato mancava da oltre un mese, allungando momentaneamente sulle inseguitrici per la Champions League. Un percorso ancora lungo, sia in Serie A che in Europa League, altra strada – quest’ultima – che potrebbe consentire ai bianconeri di accedere alla massima competizione europea nella prossima stagione.

Allegri, la vittoria della Juve non basta: tifosi infuriati sui social

Non è bastata una vittoria ad Allegri per cercare di ricucire un rapporto con i propri tifosi che sembra essersi ulteriormente deteriorato in quest’ultima stagione.

Nel mirino del popolo bianconero – ancora una volta – è stato proprio l’allenatore toscano, attaccato per la sofferenza vissuta sul finale dai suoi ragazzi. Un calcio poco intraprendente quello della squadra juventina che ha portato i tifosi a chiedere sui social l’addio a fine stagione di Allegri. Non è la prima volta che in tendenza su Twitter al termine di un match giocato dalla Juve finisca l’ormai consueto #AllegriOut, anche se in questo caso arriva al termine di una vittoria bianconera e crea ulteriori polemiche.

Queste le principali reazioni social contro il tecnico della Juventus:

Grazie al mago Macs abbiamo battuto la corazzata Lecce in casa con il roboante risultato di 2-1.

Rinnovo per altri 4 anni.#JuveLecce #AllegriOUT — Manuel Fantoni (@varianteinedita) May 3, 2023

Io dico come si fa a soffrire o nn sapere fare 2 passaggi con questa squadra Fagioli Vlahovic Chiesa Di Maria Pogba eccc..

Fatela allenare ad un vero allenatore

Devo vedere Calabria e Acerbi in semifinale di Champions 😡#Juventus #Allegriout #Allegri — FraFri 10 (@Frances59196610) May 3, 2023

sempre allegri out finché non darà un gioco a questa squadra — Fran✨🌈☪️ (@nothintoshinori) May 3, 2023

Secondo tempo di una vergogna assoluta, come si può giocare in questo modo contro una squadra come il Lecce!

A livello fisico e atletico siamo imbarazzanti.

Fortunatamente manca sempre meno alla fine di questa stagione vergognosa.#JuveLecce #AllegriOut — Giuseppe Strollo (@pepstrol) May 3, 2023

Che fatica. Ed era il Lecce. Ma ndo cazz andiamo? #AllegriOut — Super Chicco © (@1850Ulti777) May 3, 2023

Se c’è da perdere la UEL e la qualificazione alle coppe europee per liberarci dell’asino che occupa abusivamente la nostra panchina, io firmo subito. Questa situazione è insostenibile. Se avessimo avuto anche Baroni in panca staremo lottando per lo scudo. #AllegriOut — Facta,non verba (@hicsunt_leones_) May 3, 2023

Peccato il Lecce poteva pareggiare😢

Vabbè adesso tutti ad elogiare Max perché ha preso i TRE PUNTI senza giocare, come in tutta la stagione.#AllegriOut #JuveLecce https://t.co/UNGVTqVyh1 — Fl@v10 🤍🦓🖤🦓 (@ImperialeFlavio) May 3, 2023

Ma di cosa vi lamentate?? 2-1 con il Real Lecce é un risultato storico!#AllegriOut #JuventusLecce — ALLEGRI ROVINA DEL CALCIO (@AllegriVATTENE_) May 3, 2023