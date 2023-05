Inzaghi si gioca tutto: ore decisive per il futuro

La Serie A può dare il primo verdetto di questa stagione, ovvero lo scudetto del Napoli: vivremo insieme la giornata di campionato con tutti i nostri inviati

La Serie A è entrata nel suo momento decisivo, con appena sei partite alla fine del campionato. È ovviamente il turno del possibile scudetto del Napoli, che potrebbe arrivare già questa sera senza che gli azzurri scendano in campo. Tutto dipenderà dal risultato della Lazio in casa col Sassuolo, altrimenti tutto rimandato a domani e al match alla Dacia Arena contro l’Udinese. Un turno infrasettimanale che pesa tantissimo anche per la corsa Champions League e la salvezza, che ovviamente vi racconteremo integralmente sul canale Twitch di TvPlay.

Una vera e propria maratona, partita già alle 13.15 con Bet Show e proseguita alle 14.15 con Tactical Hub, la nostra consueta finestra di approfondimento sul calcio visto e analizzato in ogni suo aspetto tattico. Dalle 15.10 invece spazio al collegamento dai nostri studi di Roma insieme al nostro parterre condotto e moderato da Sofia Oranges. Con lei la direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta, con Daniele Trecca, Alessio Lento e gli interventi di Monica Tosolini – giornalista del mondo Udinese – e Fabrizio Ferrari. Un tuffo per cominciare a parlare del turno di campionato ma senza perdere di vista tutte le dinamiche di mercato con i nostri esperti. Alle 16.30 l’avvicinamento a Juventus-Lecce delle 18: insieme al direttore di TvPlay Marco Giordano ci saranno Graziano Carugo Campi, Giorgio Musso e Christian Masotti. Alle 17 si aggiungeranno anche Sebastien Frey, Emiliano Viviano e Paolo Signorelli che resteranno fino alle 17.45.

Da qui spazio al live del match dell’Allianz con la live reaction firmata dal trio Stefano Benzi, Riccardo Meloni e Giulia Giroldini, che commenteranno anche Atalanta-Spezia. Alle 19.45 ci tufferemo in tutte le altre gare della serata con i collegamenti da tutti gli stadi grazie ai nostri inviati a Napoli, Milano e Roma. Insieme a loro anche Enrico Camelio e Bad Bruce. Un’ora insieme prima della live reaction dalle 20.45 con Riccardo Meloni, Stefano Benzi e Andrea Gariboldi per vivere insieme Verona-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese e Monza-Roma. Tutte partite decisive anche gli allenatori, in primis Inzaghi. Non è finita, perché poi commenteremo insieme le partite appena concluse insieme a Enrico Camelio, Umberto Chiariello, Andrea Bruno Savelli e Ciro Troise.

Tutta la 33esima di Serie A e la possibile festa scudetto su TvPlay: ospiti, orari e come seguirci in diretta

Sul canale Twitch di TvPlay siamo in diretta ogni giorno con aggiornamenti e approfondimenti sulle principali tematiche di giornata, rubriche legate al Fantacalcio, al betting e live reaction delle partite più importanti. E oggi può essere uno dei turni di campionato che passerà alla storia.

Una lunga giornata insieme per vivere tutta la 33esima giornata di campionato, fondamentale per la salvezza, la corsa Champions e la possibile aritmetica dello scudetto del Napoli.

Ospiti:

Sebastien Frey ed Emiliano Viviano 17.00

Dove vederci: oltre al canale Twitch di TvPlay_Calciomercato.it ci potete seguire in diretta anche sul sito di Calciomercato.it o di TvPlay.it. Saremo in diretta dalle 13.15 alle 23.45.