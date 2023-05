HIGHLIGHTS | Felipe Anderson-Basic, la Lazio rinvia la festa del Napoli: Caldirola riprende la Roma

Felipe Anderson-Basic, la Lazio va: la Roma, falcidiata dagli infortuni, non riesce ad andare oltre il pari

Al termine di una gara nella quale ha avuto il pallino del gioco dall’inizio alla fine, la Lazio di Maurizio Sarri regola la pratica Sassuolo e conquista tre punti preziosissimi per la sua classifica, rinviando la festa del Napoli e riconquistando il secondo posto a discapito della Juventus.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Felipe Anderson, che ha capitalizzato la pressione costante degli uomini di Maurizio Sarri. I biancocelesti dominano la gara ma non riescono a chiudere la contesa: il Sassuolo si affida all’estro dei suoi giocatori più tecnici, ma né Frattesi né Laurienté riescono ad acciuffare i capitolini, che a pochi minuti dal triplice fischio arrotondano con Basic. Tra mille difficoltà rappresentate in maniera particolare dagli infortuni, la Roma pareggia all’U Power Stadium di Monza. Al gol di El Shaarawy, con il “Faraone ” che sarebbe poi stato costretto ad uscire per infortunio, risponde Caldirola. Nel finale espulso Celik, al termine di una quale nella quale la compagine di Mourinho ha provato in tutti i modi a pervenire alla vittoria, scontrandosi però con l’organizzazione tattica degli uomini di Palladino. La corsa Champions ora è più viva che mai.

CLASSIFICA SERIE A: NAPOLI 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta, Milan e Roma 58, Fiorentina 46, Bologna, Monza e Torino 45, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17