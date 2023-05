Dybala bianconero: clausola aggirata e decisione immediata

Sul contratto del forte attaccante incide chiaramente la clausola rescissoria alla portata dei top club stranieri

Possibile colpo di scena in casa Roma dopo l’ultimo interesse proveniente dalla Premier League. Sembra infatti che in vista della prossima estate potrebbe scatenarsi una maxi asta per il centravanti legato al club da una clausola rescissoria che lo rende particolarmente vulnerabile sul mercato.

Strappato dalla società giallorossa lo scorso anno a parametro zero dopo essere stato ‘scaricato’ gratis dalla Juventus, Paulo Dybala potrebbe non proseguire la sua esperienza nella Capitale anche per la prossima stagione. Il futuro dell’argentino, che con la maglia della Roma ha ritrovato il sorriso e soprattutto grande centralità nel progetto, potrebbe essere legato sia ad un’eventuale qualificazione Champions – tramite il campionato o l’Europa League – che alla permanenza o meno di José Mourinho alla guida della squadra.

In tal senso, le ultime indiscrezioni che giungono dalla Premier League riportano un’importante svolta su futuro della Joya. Sul contratto triennale siglato la scorsa estate dall’ex fantasista della Juve con la Roma, erano state inserite ben due clausole rescissorie: la prima da 12 milioni di euro valida solamente per squadre appartenenti a campionati esteri, mentre la seconda – di poco più alta – da 20 milioni riservata ai club italiani.

Calciomercato Roma, Dybala spiazza tutti e rifiuta la Premier League

Secondo quanto riportato da ’90min’, sulle tracce di Paulo Dybala vi sarebbe soprattutto la Premier League, pronta a cogliere la grande opportunità di mercato.

Quella pari a 12 milioni di euro viene considerata una cifra quasi ‘irrisoria’ rispetto al reale talento mostrato negli ultimi anni dal centravanti argentino. Per questo motivo club come Newcastle, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Manchester United e Tottenham avrebbero già chiesto informazioni sul suo cartellino. In particolare, negli ultimi giorni si era discusso soprattutto dell’interesse da parte dei Magpies nei suoi confronti.

Un desiderio di mercato – quest’ultimo – destinato a rimanere tale. Sembra infatti che Dybala non abbia alcuna intenzione di accettare il campionato inglese come prossima destinazione. Nonostante il blasone dei club interessati, l’attaccante della Roma sarebbe orientato a respingere qualsiasi tipo di offerta nei suoi confronti proveniente dalla Premier League. Una grande notizia per i tifosi giallorossi, letteralmente stregati dalla sua prima annata nella Capitale.