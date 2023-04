Dybala di nuovo bianconero: l’offerta fa tremare la Roma

Paulo Dybala ha preso per mano la Roma portandola in semifinale di Europa League, ma le sirene del mercato sono tornate subito a suonare

Roma-Feyenoord è stata la serata dei campioni, la serata che Paulo Dybala con la sua aura da fuoriclasse ha deciso con una giocata da stropicciarsi gli occhi. E pensare che non era affatto al meglio, anzi. L’argentino ha fatto un provino poche ore prima della partita, ma non era in condizione di giocare dall’inizio.

Lo si è visto da subito, dai primi contrasti e le prime botte per cui la Joya ha dovuto stringere i denti, evidentemente dolorante. Ha dato tutto e il gol del 2-1 all’89’ è stato il più importante, perché come ha detto Mourinho è stato quello il momento in cui lui stesso pensava ormai di essere fuori. E invece è arrivato il suo 16esimo gol stagionale in 33 presenze, che considerando anche 8 assist porta il bilancio a un totale di 24 reti su cui ha messo la firma. Un’enormità, considerando i gol giallorossi in stagione che non sono tantissimi. E per questo la doppia clausola nel contratto di Paulo Dybala preoccupa, anche se il 21 sta benissimo alla Roma e non avrebbe problemi a restare. Certo, con la Champions ci sarebbe quasi la sicurezza. Senza il rischio di perderlo ci sarebbe, soprattutto se dovessero arrivare dei top club. E qualcuno pronto a ricoprirlo d’oro ci sarebbe già.

Dybala trascina la Roma, il Newcastle lo punta come grande colpo estivo

In queste settimane si è parlato soprattutto di Atletico Madrid e Real Madrid, interessante alla clausola di 12 milioni per l’estero nel contratto di Paulo Dybala. A queste andrebbe poi aggiunta la Premier League e, secondo alcuni, addirittura l’Inter con Marotta che non lo ha mai mollato.

Ma l’insidia grossa per la Roma può essere bianconera. Secondo ‘Indykaila’, profilo Twitter mmolto accreditato, il Newcastle sarebbe interessato a strappare la Joya ai giallorossi in estate. Questo perché la proprietà dei Magpies ha intenzione di mettere a segno un colpo ad effetto, che dica ‘ci siamo anche noi nel grande calcio’. Anche perché il Newcastle è in una buona posizione di classifica al momento, quarto con tre punti di vantaggio sul Tottenham e una partita da recuperare. Quindi c’è la possibilità concreta che i bianconeri inglesi giochino la Champions League l’anno prossimo mentre la Roma è ancora in corsa, più o meno con lo stesso vantaggio. Ovvero quarta con 3 punti sul Milan.

La Roma offrirà un rinnovo a Dybala, ovviamente con un adeguamento dell’ingaggio importante. Potrebbe bastare, ma il richiamo della Premier e di un club con grande disponibilità economica è lo spauracchio che i giallorossi vogliono scongiurare.