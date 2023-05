Dirigenti della Juventus, l’organigramma completo della società bianconera

Dal gennaio 2023 la Juventus ha ufficialmente una nuova classe dirigente che è formata da Ferrero, Scanavino, Calvo e tanti altri.

Dopo il terremoto dettato dalle dimissioni del CDA della Juventus nel novembre del 2022 è finalmente giunto il momento di respirare per i bianconeri.

La nuova società è stata annunciata il 18 gennaio 2023, ma viste le varie turbolenti vicende degli ultimi mesi è giusto fare chiarezza sulla nuova dirigenza della Vecchia Signora.

Gianluca Ferrero, Presidente Juventus e Chairman

Il 26esimo Presidente della storia della Juventus è così il torinese doc Gianluca Ferrero. Siamo di fronte a uno dei più importanti imprenditori italiani, un commercialista che da diversi anni collabora con importanti aziende, dalla Lavazza al gruppo GEDI.

Il mondo bianconero lo ha affascinato fin da bambino, quando il padre Cesare era il commercialista dell’Avvocato Gianni Agnelli. Questo gli ha permesso di innamorarsi non solo del mondo della finanza, ma allo stesso tempo anche dei bianconeri.

Come Presidente è ufficialmente diventato operativo dal 18 gennaio 2023 e il suo ruolo sarà molto delicato. I problemi legati al bilancio di Madama obbligheranno a limitare le spese e Ferrero sembra essere la persona giusta per poter far quadrare i conti.

Maurizio Scanavino, direttore generale Juventus

Anche Maurizio Scanavino è diventato ufficialmente il direttore generale della Juventus il 18 gennaio 2023 e con la famiglia Agnelli ed Elkann collabora da diversi anni. Scanavino, nato nel 1973, è infatti Amministratore Delegato e il Direttore Generale di GEDI Gruppo Editoriale, azienda che gestisce al proprio interno le sorti anche di giornali molto noti come “La Stampa” e “La Repubblica”.

Si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e ha lavorato molto in Italia e all’estero. Venne scelto da Sergio Marchionne nel 2004 per poter sviluppare i servizi digitali e la componente della e-commerce del gruppo FIAT, dimostrandosi all’altezza del compito.

Stando a quanto riportato dal “Corriere della Sera” per i tifosi della Juventus ha solo un grosso difetto: il suo grande amore fin da piccolo è il Torino.

Francesco Calvo responsabile area sportiva

Un lungo rapporto di “amore e odio” con la Juventus per Francesco Calvo, con la carriera che si è anche intrecciata alla vita privata. Dopo essersi laureato alla Bocconi di Milano, nel 2002 ottiene il Master in Strategic Marketing presso la Profingest Management School, a Bologna.

Già nel 2004 viene assunto in una delle aziende leader nel settore del tabacco: la Philip Morris International. Nel 2011 diventa il Director Event Marketing e nello stesso anno entra a far parte come Commercial Director alla Juventus.

L’avventura si chiude nel 2014, quando la moglie Deniz Akalin, con la quale ha avuto una figlia di nome Mila, ha annunciato durante una cena di essere innamorata di Andrea Agnelli.

Dal 2015 rimase comunque nel mondo del calcio, ma passò prima al Barcellona e poi alla Roma, salvo tornare alla Juventus il primo aprile 2022 per volontà di Maurizio Arrivabene con il ruolo di Chief of Staff. Dal 22 gennaio 2023 è diventato il responsabile dell’area sportiva.

Amministratori indipendenti Juve

Il compito degli amministratori indipendenti è quello di dare un punto di vista esterno e autonomo durante i vari consigli di amministrazione. In casa Juventus ci sono due donne che svolgono questo ruolo: Laura Cappiello e Fioranna Vittoria Negri.

Laura Cappiello ha uno studio legale a Milano dopo essersi laureata a pieni voti nella Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Bari. Nel corso della propria carriera ha preso parte a moltissime operazioni straordinarie, legando il suo nome anche a importanti marchi come Microsoft, Enel e Novaenergia Italia.

Fioranna Vittoria Negri invece è una commercialista che si è laureata in “Economia e Commercio” all’Università di Torino. Attualmente svolge diversi ruoli come Presidente della “Commissione Diritto Societario” ed è Sindaco di alcune società come Wikimedia, Guala Closures e Satispay.

Collegio sindacale Juventus

Sono in totale tre le figure che si trovano all’interno del collegio sindacale della Juventus, con Roberto Spada che ne è il Presidente. Nato a Cuneo nel 1963 ha conseguito la laurea in “Economia e Commercio” nel 1986 a Torino e nel 1993 ha ottenuto il titolo anche nella facoltà di Giurisprudenza a Milano. Svolge diversi incarichi all’interno dei vari Consigli di Amministrazione in diverse società e collabora con Advisor Finanziari.

Il ruolo di sindaco effettivo invece è spartito dalle figure di Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani. La prima è una commercialista dal 1992 e nel 1997 è entrata anche nell’Albo Consulenti del Giudice per il Tribunale di Milano.

Stesso ruolo anche per Petrignani, solo che il suo ruolo di Consulente tecnico è presso il Tribunale di Torino ed è un commercialista, specializzato in ambito societario e tributario, dal 1988.

Agnelli, Arrivabene e Cherubini che fine hanno fatto?

Le dimissioni del CDA nel novembre del 2022 hanno rappresentato uno tsunami inatteso per il mondo Juventus. Andrea Agnelli è stato lontano dalle luci della ribalta da allora, ma nonostante abbia perso la Presidenza della Juventus rimane comunque un direttore non esecutivo di Stellantis e un amministratore di Exor. Si sa che ormai è prossimo alle nozze con la sua fidanzata Deniz Akalin e i due sembrerebbero voler vivere in Olanda, dove c’è la sede Exor.

Anche Maurizio Arrivabene ha subito una condanna di 24 mesi dalla FIGC, esattamente come Andrea Agnelli, e dopo le sue dimissioni si sa davvero poco di lui. Dopo gli anni in Ferrari e il breve periodo alla Juventus, forse la sua avventura nel mondo dello sport è giunta al termine.

Diverso invece il caso di Federico Cherubini, perché nonostante abbia subito un’inibizione da parte della FIGC per 16 mesi, John Elkann ha respinto le sue dimissioni. La condanna è dettata dal fatto che il dirigente conosceva le manovre della Juventus, ma dalle intercettazioni che lo riguardano non sembra essere mai stato direttamente coinvolto.

In questo momento non può dunque esercitare alcuna funzione all’interno della Juventus, ma risulta essere ancora a tutti gli effetti un suo dirigente.

Team Manager della Juventus?

Il ruolo di Team Manager della Juventus è ricoperto dal luglio 2010 da Matteo Fabbris, nato il 18 dicembre 1979 in quel di Torino. Dopo un breve periodo all’Università di Rennes, in Francia, ha conseguito la laurea in “Scienze Internazionali e diplomatiche” all’Università di Torino nel 2002. La sua avventura nel mondo del calcio è sempre stata legata solamente al mondo bianconero e il suo primo ruolo fu nel 2003 quando divenne “Sport Department Officer”.

Quanto guadagna un dirigente della Juventus?

Stando a quanto riportato dall’Assemblea del 18 gennaio 2023, ciascun amministratore della Juventus guadagnerà 40 mila lordi ogni anno. Essendo il primo anno di questa nuova dirigenza è difficile calcolare i bonus e gli effettivi guadagni al termine della stagione, si avranno risposte solamente nei prossimi mesi.

Come contattare la dirigenza?

Per poter contattare la Juventus il modo più semplice è chiamare al numero 011.45.39.486 e a quel punto sarà il Call Center a rispondere. In caso contrario si può compilare un modulo, nella sezione “Come possiamo aiutarti?” nei quali si inoltrano le richieste ai diretti interessati.

Per poter chiamare il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14, mentre il servizio è disattivato nei festivi.