Decisione UFFICIALE, tecnico esonerato: c’è già il sostituto

Il club ha comunicato l’esonero dell’allenatore tre giorni dopo l’ultima cocente sconfitta. Annunciato anche il nome del sostituto

È costato carissimo, ovvero l’esonero, il ko esterno per 4-1 di domenica scorsa. Tre giorni dopo, anche se la decisione era nell’aria già da diverse ore, il club ha optato per l’esonero. L’annuncio è ufficiale: il Leeds cambia allenatore.

Come recita il comunicato del club di Radrizzani, interessato all’acquisto dell’Inter, Javi Gracia non è più il tecnico della squadra inglese attualmente quart’ultima in Premier, ma a pari punti con la terz’ultima, il Nottingham Forest, e con uno solo in più della penultima, l’Everton. Radrizzani vuole evitare a tutti i costi una sanguinosa retrocessione in Championship, per questo ha deciso di sollevare dall’incarico il mister spagnolo, subentrato a febbraio e guida del Leeds per 12 partite in cui è riuscito a raccogliere solo 11 punti.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances. — Leeds United (@LUFC) May 3, 2023

Al posto di Gracia – anche questo è ufficiale – arriva un manager esperto, vale a dire il 68enne Sam Allardyce.