“Arriva l’estate”, Federica Nargi si lancia col top esplosivo

Federica Nargi in grandissima forma si prepara alla bella stagione a modo suo: la showgirl alza la temperatura con le sue curve

Federica Nargi mantiene un posto d’onore tra le bellezze più acclamate dagli italiani e non potrebbe essere altrimenti. La showgirl romana è un concentrato di fascino e sensualità difficile persino da descrivere e che ormai da anni è entrato di prepotenza nella mente e nel cuore dei fan.

Fin dai tempi di Striscia la Notizia la sua bellezza e la sua eleganza si sono imposte all’attenzione di tutti senza passare proprio mai inosservate. Non è un caso che in molti ricordino ancora il suo quadriennio, insieme a Costanza Caracciolo, nel popolare tg satirico. Le due hanno composto una delle coppie di veline più amate e insieme si sono ritagliate un posto tra le presenze storiche del programma. Per entrambe, poi, quello è stato solo il trampolino di lancio verso una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo.

Modella e soubrette di spicco, Federica è seguitissima da un folto popolo di ammiratori: su Instagram vanta oltre quattro milioni di followers, che restano sempre senza fiato di fronte ai suoi scatti. E in questo periodo soprattutto, inevitabilmente, la Nargi mette in evidenza il suo fascino più che mai, pronto a sprigionarsi del tutto in vista dell’estate.

Federica Nargi, la ginnastica si fa bollente: scollatura bene in vista, un sogno

La bella stagione è ormai vicina e Federica ci tiene a farsi trovare in forma. Detto fatto, sul litorale romano si dedica a un po’ di ginnastica, come documentato dall’ultimo post sul suo profilo social.

“Sta arrivando l’estate, diamoci da fare”, scrive nella didascalia, e la visione di lei in tuta da ginnastica aderentissima è uno spettacolo che infiamma immediatamente la passione e la fantasia degli ammiratori. Il top è davvero incontenibile, la scollatura come sempre colpisce nel segno. E raccoglie, manco a dirlo, commenti estasiati e una valanga di like. Federica è davvero una garanzia e non si smentisce mai, i fan sono pronti a godersi una nuova sfilza di immagini memorabili.