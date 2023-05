Addio Juventus: firma col Barcellona

Niente firma con la Juventus, la corte di Xavi è irresistibile: sempre più vicino il passaggio a zero al Barcellona

I bianconeri sono impegnati su due fronti in questo finale di stagione, con un obiettivo comune: strappare il ticket per la prossima Champions League. Arrivare tra le prime quattro o, ancora meglio, vincere l’Europa League consegnerebbe ad Allegri la qualificazione alla prossima Champions. Un fattore fondamentale in ottica mercato.

Non solo per i colpi in entrata e per gli eventuali rinforzi, ma anche per riuscire a raggiungere l’accordo su diversi rinnovi di contratto. In particolare, quelli di Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Senza le coppe europee, riuscire a trattenere i campioni e sostenere ingaggi pesanti diventerebbe più complicato. Intanto, uno degli obiettivi a parametro zero della società sembra aver deciso di accettare un’altra destinazione.

Zaha rifiuta Juventus e OM: accordo col Barcellona

Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un interesse della Juventus per Wilfried Zaha, attaccante trentenne che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il Crystal Palace. L’ivoriano, infatti, ha deciso di non rinnovare e di muoversi a parametro zero: a sorridere, ora, sarebbe Xavi.

Secondo quanto rivelato da ‘JeunesFooteux’, Zaha avrebbe deciso di respingere al mittente le offerte di Juventus e Olympique Marsiglia per accettare la corte del Barcellona. Mentre i catalani si apprestano a vincere la Liga sul campo, ormai sono a due punti dal titolo, la dirigenza blaugrana potrebbe aver già messo le mani sul primo rinforzo per l’estate. L’ivoriano in Premier ha segnato 7 gol e fornito 2 assist in stagione e, muovendo a zero, rappresenta una delle migliori occasioni sul mercato.

Dopo Kessié, il Barcellona sembra essere pronto a ripetersi ingaggiando a parametro zero Wilfried Zaha. Difficile competere per la Juventus, che non ha ancora certezze per la prossima stagione: le questioni giudiziarie che la coinvolgono ed eventuali sanzioni da parte della UEFA mettono in forte dubbio la presenza della ‘Vecchia Signora’ nelle coppe europee. I blaugrana, nel frattempo, si portano avanti e iniziano a lavorare alla prossima stagione con un innesto nel reparto offensivo di Xavi.