“Un altro anno al Monza”. Galliani blinda il suo pupillo

L’amministratore delegato del Monza ha fatto chiarezza su un’insistente tema di mercato legato ovviamente al club brianzolo

Dopo aver raggiunto agevolmente la salvezza e con la testa al prossimo impegno di campionato di domani in casa contro la Roma, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha avuto modo tramite i microfoni dell’Ansa di chiarire la posizione del club riguardo ad alcune voci di mercato.

Il club brianzolo è un giocattolo che negli ultimi mesi sta funzionando perfettamente, proponendo un calcio ordinato che mette alle strette anche le squadre più grandi del nostro campionato. Per questa ragione gli artefici di questo successo sono ambiti da molti club importanti, che hanno bisogno di migliorare la propria rosa o il proprio staff.

Galliani blinda Palladino sulla panchina del Monza

Intervistato dall’Ansa, Adriano Galliani ha fatto chiarezza circa la conferma, e in sostanza sul rinnovo di mister Palladino: “Con lui ancora dobbiamo incontrarci, ma già abbiamo un’intesa verbale per proseguire un altro anno“. Ha cosi dichiarato l’Ad del Monza, aggiungendo che però ancora non esiste un accordo economico.

La grande fiducia che la società sta riponendo nel proprio allenatore è dovuta alla cavalcata trionfante fatta di gioco e risultati che Palladino – nel mirino delle big di Serie A, Juventus in primis – ha effettuato dal suo arrivo all’indomani dell’esonero dell’ex allenatore brianzolo Giovanni Stroppa. Con il nuovo tecnico, il Monza infatti ha inanellato 43 punti in 26 giornate, risultando insieme al Napoli la squadra che ha perso meno partite dall’inizio del 2023, tre in totale.

Galliani sul sogno ‘Europa’

Sulla domanda relativa alla voglia che la piazza di Monza ha di raggiungere in un prossimo futuro una competizione europea, Galliani ha commentato dicendo, “Il modello che può essere preso a riferimento per una società come il Monza è il Sassuolo, che è salito in Serie A dieci anni fa, senza mai più andarsene. Riuscire a dare costanza al progetto Monza significa rimanere sempre ancorati al raggiungimento agevole della salvezza, sperando in stagioni che possano darci quel qualcosa in più per poter competere anche per altro. Al primo anno di A siamo già a ridosso delle cosiddette ‘sette sorelle’ e questo per noi è un risultato che ha qualcosa di miracoloso.

Ehsan Poornami