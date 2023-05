Scritte offensive e sciarpa bruciata: insultata la memoria di Vialli

Vile gesto a Genova dove ignoti hanno vandalizzato il murale realizzato per ricordare Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio

Scritte contro la Sampdoria sul murale di Gianluca Vialli: questo quanto accaduto la scorsa notte a Genova, nel quartiere di Quinto, dove è stata realizzata un’opera in memoria del compianto Vialli.

Scomparso lo scorso 6 gennaio dopo aver lungamente lottato contro un brutto male, Gianluca Vialli ha lasciato in tutti gli amanti del calcio e non solo un vuoto incolmabile. Col suo sorriso e la sua tenacia aveva conquistato tutti, dopo averlo fatto a suon di gol prima di appendere gli scarpini al chiodo. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus e Sampdoria, oltre a quella della Nazionale italiana, conquistando tutti con le sue giocate.

Lo scorso 6 gennaio è deceduto, lasciando un vuoto non solo in parenti ed amici, ma anche nel cuore dei tifosi che ne avevano apprezzato le doti calcistiche ed umane. Iconico il suo abbraccio col ct Roberto Mancini dopo la vittoria degli Europei di calcio nella finale con l’Inghilterra a Wimbledon.

Genova, vandalizzato il murale dedicato a Vialli

La scorsa notte, il murale dedicato a Gianluca Vialli nel quartiere genovese di Quinto è stato vandalizzato da ignoti.

In particolar modo, l’opera è stata imbratta con scritte contro la Sampdoria, mentre il numero 9 trasformato nella lettera B, un chiaro riferimento al rischio che il club blucerchiato – di cui Vialli proprio con Mancini vestì la maglia – possa retrocedere in serie cadetta. Non solo: è stata anche bruciata una delle tante sciarpe della Sampdoria affisse sul molo dove sono stati riposti vessilli di altre squadre.