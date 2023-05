Quando si gioca Udinese-Napoli? La decisione della Lega Serie A

Il Napoli potrebbe festeggiare il terzo scudetto della sua storia nel prossimo turno di campionato. Le ultime sul match della ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese

Festa scudetto rinviata per il Napoli dopo l’1-1 nel derby del ‘Maradona’ contro la Salernitana. Prossimo match point giovedì nella trasferta contro l‘Udinese per la squadra di Spalletti, con la possibilità che la sfida venga anticipato dalle 21 alle 18.30 alla ‘Dacia Arena’.

Per il momento la Lega Serie A ha confermato l’orario serale, ma sono attesi altri sviluppi nelle prossime ore. Intanto a Napoli si è rimessa in moto la macchina organizzativa per la festa nel capoluogo campano, che potrebbe arrivare anche domani sera in caso di mancata vittoria della Lazio all’Olimpico contro il Sassuolo. È in programma questa mattina in Prefettura una riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, convocata ieri dal Prefetto Palomba. L’incontro, alla presenza anche del sindaco Manfredi e dei vertici delle forze dell’ordine, servirà per fare il punto sui nuovi dispositivi da adottare al momento della vittoria del tricolore da parte di Osimhen e compagni. Riunione in Prefettura anche a Udine con le forze dell’ordine, il comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita come ha fatto sapere il Prefetto Marchesiello, quest’ultimo interpellato sulla richiesta di anticipo al pomeriggio di Udinese-Napoli per motivi di ordine pubblico.