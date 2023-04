Napoli campione se, tutte le combinazioni per il terzo scudetto azzurro

Napoli fermato dalla Salernitana e festa rimandata: tutte le combinazioni per il terzo titolo azzurro

Il gol di Boulaye Dia ha gelato il Maradona. Il Napoli ha dovuto quindi rinviare la sua festa scudetto. Il pari ottenuto nel derby contro la Salernitana ha infatti rimandato i festeggiamenti azzurri.

Tutto slitta dunque al turno infrasettimanale. Il Napoli chiuderà la 33esima giornata con la sfida alla Dacia Arena contro l’Udinese, ma i ragazzi di Luciano Spalletti potrebbero diventare campioni senza dover neppure scendere in campo. Tutto dipende infatti dai risultati di Juventus e Lazio, con i bianconeri che hanno una gara in meno visto che saranno impegnati nel posticipo odierno di Bologna.

Queste le combinazioni perché il Napoli possa ufficialmente festeggiare il suo terzo scudetto. Gli azzurri saranno impegnati contro l’Udinese e potranno diventare campioni d’Italia se dovessero vincere o pareggiare e la Juventus non vincere una fra le partite contro Bologna e Lecce. Mentre il Napoli vincerebbe senza giocare nel caso in cui gli uomini di Allegri non dovessero vincere una delle due gare (contro Bologna e Verona) e la Lazio non vincere contro il Sassuolo.