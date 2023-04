HIGHLIGHTS | Finale folle al Maradona: gol di Dia, rosso e festa rinviata

Partita folle al Maradona tra Napoli e Salernitana. I granata rinviano la festa scudetto della squadra di Spalletti

Dopo la sconfitta della Lazio sul campo dell’Inter nel lunch match sembrava in discesa la strada del Napoli verso la festa scudetto. Il pubblico è infatti accorso numeroso e caloroso al Maradona e in tutta la città ma l’epilogo del derby contro la Salernitana ha cambiato le carte in tavola.

Gara infatti ostica per i partenopei al cospetto di una squadra ordinata come quella di Paulo Sousa, che non ha concesso troppo nel corso del primo, limitando la forza offensiva della squadra di Spalletti e disinnescando le chance da gol col solito Ochoa. A sbloccare la partita ci ha quindi pensato Olivera di testa su cross da calcio d’angolo di Raspadori a metà ripresa, facendo esplodere la gioia del Maradona.

Proprio quando tutto sembrava in discesa è arrivata la doccia gelata per il Napoli che al 39′ della ripresa ha incassato il gran gol di Dia, che con uno splendido mancino ha bucato Meret per l’1-1 che rinvia la festa scudetto degli azzurri. Nel finale espulso anche Paulo Sousa, che dal canto suo trova il nono risultato utile di fila.

Napoli-Salernitana 1-1, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera(37′ st Juan Jesus); Anguissa(44′ st Ndombele), Lobotka(43′ st Simeone), Zielinski(15′ st Raspadori); Lozano(15′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ndombele, Ostigard, Gaetano, Demme, Elmas, Juan Jesus, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc(40′ st Lovato), Gyomber, Pirola; Mazzocchi(23′ st Sambia), Coulibaly, Vilhena(23′ st Piatek), Bradaric(23′ st Bohinen); Candreva(1′ st Botheim), Kastanos; Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Troost-Ekong, Maggiore, Bohinen, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa

Reti: 16′ st Olivera ; 39′ st Dia

Corner: 9-0

Ammonizioni: Zielinski ; Olivera ; Daniljiuc ; Pirola

Recupero: 1′ nel primo tempo ; 5′ nel secondo tempo.