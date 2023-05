Infortunio per Gosens, il responso degli esami: quando tornerà in campo

Arriva il responso degli esami cui si è sottoposto Robin Gosens dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro la Lazio: ecco quando tornerà

Arrivano buone notizie per l’Inter. La vittoria contro la Lazio aveva lasciato tutti con il fiato sospeso per l’infortunio di Robin Gosens. L’esterno tedesco ha subito la lussazione della spalla e dovrà saltare il derby di andata contro il Milan.

Per lui si parla di almeno dieci giorni di stop, una prognosi confermata anche dagli accertamenti cui si è sottoposto nella giornata odierna. Gli esami, infatti, hanno escluso nuovamente la necessità di un intervento chirurgico. Gosens, quindi, proseguirà la terapia conservativa e avrà la spalla immobilizzata per circa una settimana. Trascorso questo lasso di tempo, sarà nuovamente valutato per capire con precisione i tempi di recupero.

Al momento appare complicato un suo ritorno in campo con il Sassuolo, speranze ci sono però per il ritorno del derby di Champions contro i cugini rossoneri. La sfida, in programma martedì 16 maggio, potrebbe vedere anche Gosens tra i protagonisti.

Derby di Champions, San Siro è sold-out

Intanto sono terminati i biglietti per la gara di andata in programma mercoledì prossimo. San Siro sold-out per Milan-Inter, match che aprirà il doppio confronto tra Pioli e Inzaghi.

Una sfida che già sta calamitando l’attenzione di tutta Italia e che manderà una delle nostre squadre a Istanbul nella finale di Champions contro la vincente dell’altra semifinale tra Manchester City e Real Madrid.