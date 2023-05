Doppia proposta da 60 milioni: l’addio alla Juve si avvicina

Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe avvenire il doloroso addio di uno dei big della squadra allenata da Massimiliano Allegri

In casa Juventus c’è grande tensione, nonché aria di rivoluzione. Le sentenze e non solo possono determinare il destino di tanti personaggi di spicco del mondo bianconero. Da Allegri, anche se domenica Calvo lo ha ufficialmente confermato, ad alcuni dei calciatori più importanti e con ingaggio pesante. Il primo nome in tal senso è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, da mesi in crisi nera.

Insieme a Rabiot, ragionando al lordo, il centravanti serbo è il calciatore che costa di più ai bianconeri: circa 14 milioni di euro. Tanto in rapporto al rendimento sul campo, del tutto deludente in questa che è di fatto la sua prima vera stagione a Torino. La prima e forse già l’ultima visto che il classe 2000 ex Fiorentina starebbe meditando l’addio. E il club la sua cessione sia per fare cassa e sia, appunto, per liberarsi del suo elevato ingaggio. Vlahovic piace al Bayern Monaco, ancora alla ricerca di un erede di Robert Lewandowski, ma soprattutto in Premier League.

Juventus, assalto a Vlahovic dalla Premier: doppia offerta da 60 milioni

Grandi club inglesi sono da tempo sulle tracce di Vlahovic, costato sugli 80 milioni alla Juve solamente poco più di un anno fa.

‘Fichajes’ rilancia i nomi di Arsenal, Chelsea e Newcastle per il numero 9 bianconero. A detta della fonte spagnola, i ‘Gunners’ e una delle altre due hanno già presentato una proposta da 60 milioni di euro cash per il cartellino del 23enne nativo di Belgrado autore quest’anno di 11 gol e 4 assist.