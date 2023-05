Allegri rimanda il futuro e sprona Di Maria: “Da lui ci aspettiamo tanto”

Vigilia di Juventus-Lecce, match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri

La Juventus ospita il Lecce nel turno infrasettimanale di campionato dell’Allianz Stadium. Imperativo d’obbligo ritornare al successo pieno per i bianconeri, che non vincono in campionato da ben quattro partite.

Il pareggio di Bologna ha lasciato tanti rimpianti alla squadra di Massimiliano Allegri, che resta comunque al terzo posto in classifica a una sola lunghezza dalla Lazio. Juve col dubbio Di Maria per la sfida contro i pugliesi, con il fantasista argentino che ha saltato l’ultimo match ufficialmente per un problema alla caviglia. Il tecnico bianconero pensa a nuovi cambi di formazione: da capire anche la presenza o meno dal primo minuto di Dusan Vlahovic, in panchina con il Bologna.

Allegri, come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce: “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, è stato diverso rispetto alle partite precedenti. Abbiamo sbagliato nella fase conclusiva e su questo dobbiamo migliorare. I bilancio vanno fatti a fine anno, abbiamo ancora due obiettivi: l’Europa League e qualificarci in campionato per la Champions. Stiamo lavorando per tornare a vincere e cercare di lottare per lo scudetto almeno fino alla fine. Quest’anno non ci siamo riusciti, anche per delle vicissitudini esterne, ma ci sono ancora dei traguardi da raggiungere e questo ci deve stimolare a fare il massimo”.

“Vlahovic? Sta bene, è entrato a Bologna e domani deciderò se farlo partire o meno dall’inizio. Sono contento però di quello che ha fatto Dusan fino a questo momento. Gli obiettivi personali sono importanti, ma contano di più quello di squadra”.

“Rabiot rifiata? Non sarà ai livelli di qualche mese fa, ma anche a Bologna ha fatto una partita importante. Domani sì, è possibile che riposi”.

“Di Maria? Sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia. Da lui ci aspettiamo tanto, ma tutti devono mettersi al servizio della squadra. E’ normale che è un giocatore che può fare la differenza all’interno di una partita”.

“Fagioli? E’ partito bene, poi ha avuto un momento di flessione, ma adesso è tornato. Ha fatto delle partite importanti. Non meritava la sostituzione a Bologna, stava facendo una buona partita, ma avevo bisogno di altre caratteristiche”.

“Nello spot non vince sempre il solito, è impossibile sempre vincere e impossibile sempre perdere. L’obiettivo domani è chiaro: dobbiamo tornare a vincere in campionato”.

“Di Maria e Rabiot? Quello che succederà la prossima stagione ci penseremo a bocce ferme, lo valuteremo dopo con la società. Non sappiamo ancora quello che succederà. Adesso bisogna essere tutti concentrati sul campo”.

