Addio prima della sentenza, dimissioni UFFICIALI

Il club viene scosso dalle dimissioni ufficiali, la notizia prima della sentenza della giustizia sportiva: il comunicato della società

In una stagione calcistica anomala, con un calendario molto particolare per la presenza dei mondiali invernali in Qatar, ci sono anche molte situazioni che come sappiamo potrebbero avere degli sviluppi eclatanti per tutto il calcio europeo. Pensiamo a quello che sta vivendo la Juventus, ma anche il Barcellona non se la passa meglio da questo punto di vista.

Il club catalano, è vero, è a un passo dalla vittoria del campionato, ancora più vicina dopo la vittoria di stasera con l’Osasuna, arrivata in extremis grazie a un gol di Jordi Alba. Ma fuori dal campo, la tempesta scatenatasi sui blaugrana per effetto del caso Negreira potrebbe portare a sanzioni anche pesanti in prospettiva. Del resto, l’Uefa non aveva già una posizione tenera nei confronti del Barcellona, per via della polemica Superlega ancora in corso e con Ceferin pronto a fare la guerra a Laporta. Inoltre, arriva una notizia ulteriore che di sicuro non contribuisce a tranquillizzare il clima generale.

Barcellona, i guai non finiscono: dimissioni UFFICIALI, ora cambia tutto

C’è infatti l’annuncio da parte della società delle dimissioni del direttore sportivo Mateu Alemany.

Dimissioni che non avranno effetto immediato, ma soltanto tra qualche mese. Il contratto del dirigente scade con il club nel 2024, l’addio si concretizzerà a partire dal 1 luglio. La motivazione sarebbe quella, da parte di Alemany, di voler avviare un nuovo progetto professionale. Ma avrebbe ugualmente promesso a Laporta di mantenere le sue funzioni fino alla conclusione del mercato estivo, anche se questo dovesse significare rimanere operativo fino alla fine del mese di agosto. Questo è quanto si apprende dal comunicato rilasciato dalla società in serata.