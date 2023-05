Trofei del Milan, il palmares dei rossoneri: la bacheca dei titoli completa

Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale e il suo palmares è uno dei più ricchi in tutto il mondo.

La storia del Milan inizia nel lontano 1899 ed è segnato da trionfi e titoli da oltre un secolo. La nascita venne sancita da un gruppo di appassionati italiani e inglesi il 16 dicembre 1899 e il primo storico Presidente fu Edward Nathan Berra.

Tra i più importanti soci fondatori è giusto ricordare Herbert Kilpin, calciatore, allenatore e dirigente, oltre che ideatore della maglia rossonera perché doveva essere “Rossa come il sangue e nera per incutere timore”. Dalla nascita all’Hotel du Nord ne è passata di acqua sotto i ponti e soprattutto sono stati vinti innumerevoli trofei.

Quanti trofei ha vinto il Milan in totale? Il palmares

La bacheca del Diavolo è composta in totale da ben 31 trionfi nazionali e addirittura 18 a livello internazionale, il che rappresenta un record per il calcio italiano. Con lo Scudetto del 2022 il Diavolo ha toccato quota 19 campionati ed entro i confini nazionali ci sono anche 5 edizioni della Coppa Italia e ben 7 della Supercoppa Italiana.

In questa competizione il Milan ha aperto le danze nel 1988 quando vinse la primissima edizione in una finale in gara unica a San Siro contro la Sampdoria, ribaltando il vantaggio di Vialli con i gol di Rijkaard, Mannari e Van Basten.

Tra le Supercoppe Italiane più belle vi è sicuramente quella del 2004, con la Lazio che venne demolita dalla tripletta di Shevchenko, e aiutò l’ucraino a vincere il Pallone d’oro a fine anno, e quella del 2011 nel derby di Pechino contro l’Inter, con Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder.

In ambito internazionale sono note a tutti le 7 Champions League, mentre pochi conoscono la storia delle 2 Coppe delle Coppe, record assoluto in Italia. Il primo trionfo arrivò il 23 maggio 1968, quando allo stadio De Kuip di Rotterdam il Diavolo sconfisse l’Amburgo per 2-0 grazie alla doppietta di Kurt Hamrin e nel 1973 replicò il trionfo a Salonicco per 1-0 con una punizione di Luciano Chiarugi che permise di piegare il Leeds United.

Ci sono anche ben 5 Supercoppe Europee per il Diavolo, un record assoluto che condivide con Real Madrid e Barcellona. Proprio con i catalani la vinse la prima volta nel 1989, con Evani che a San Siro siglò l’1-0 dopo il pari dell’andata al Camp Nou per 1-1.

L’ultimo successo è del 2007 quando a Montecarlo i rossoneri ribaltarono il vantaggio del Siviglia con Renato, con Pippo Inzaghi, Marek Jankulovski e Kakà che permisero alla banda di Ancelotti di conquistare il trofeo.

Sono in totale 3 invece le Coppe Intercontinentali, con la prima che arrivò nel 1969 al termine di una battaglia con gli argentini dell‘Estudiantes. La doppietta di Sormani e il gol di Combin a San Siro permisero di volare in Sudamerica potendo gestire un netto 3-0, ma a La Plata, dopo il vantaggio di Rivera, si scatenò il pandemonio, con Nestor Combin che tornò a Milano con un labbro rotto, ma anche con la Coppa.

A livello Mondiale il Diavolo ha vinto anche un Mondiale per Club nel 2007, con i rossoneri che si presero una bella rivincita sul Boca Juniors, dato che gli argentini vinsero la Coppa nel 2003. A Yokohama finì 4-2 grazie alla doppietta di Inzaghi e alle reti di Nesta e Kakà.

Trofei del Milan di Berlusconi

Non ci sono dubbi sul fatto che il Milan più vincente della storia sia stato quello di Silvio Berlusconi. Il Presidente più decorato di sempre del calcio italiano acquistò il Milan nel 1986, con la squadra prossima al fallimento al termine delle gestioni di Giuseppe Farina e di Rosario Lo Verde.

Ci mise solo due anni Berlusconi per vincere il suo primo storico Scudetto nel 1987-88, entrato nella leggenda per la straordinaria rimonta sul Napoli di Maradona. Quello fu il primo di ben otto Scudetti, con l’ultimo che fu quello targato Massimiliano Allegri nel 2010-11.

Il suo obbiettivo principale era legato al successo in Europa e con Berlusconi il Milan passò da 2 a 7 Champions League, dunque in totale furono cinque i successi dell’ex Premier. A queste devono aggiungersi 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per Club, 7 Supercoppe Italiane, 5 Supercoppe Europee e una sola Coppa Italia, nella doppia finale contro la Roma del 2002-03.

Trofei dei Milan di Sacchi

Uno degli uomini che contribuì alla nascita del mito del Milan di Silvio Berlusconi fu indubbiamente Arrigo Sacchi. Amato e odiato in egual misura, il tecnico di Fusignano venne scelto dal Presidente dopo averlo visto in una partita di Coppa Italia tra Milan e Parma nella stagione 1986-87.

L’inizio non fu brillante e dopo il pareggio a Genova con la Sampdoria la squadra aveva totalizzato solo due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Fu Berlusconi a scendere nello spogliatoio e confermare Sacchi e dalla settimana seguente la squadra vinse a Verona con gol di Virdis e iniziò la scalata verso lo Scudetto. Furono decisive le due vittorie contro il Napoli, prima con un dominante 4-1 a San Siro e poi con il 2-3 del San Paolo, con Ruud Gullit grande protagonista.

Sacchi voleva esportare il suo gioco brillante e divertente in tutta Europa e l’anno seguente dominò in Coppa dei Campioni disputando una semifinale leggendaria contro il Real Madrid. Dopo il pari per 1-1 al Bernabeu, il Diavolo si impose a San Siro con uno schiacciante 5-0 che entrò nella leggenda grazie ai gol di Ancelotti, Gullit, Rijkaard, Van Basten e Donadoni. Nella finale del Camp Nou venne annichilita la Steaua Bucarest con un secco 4-0 firmato dalle doppiette di Gullit e Van Basten.

A dicembre Sacchi vinse anche la sua prima Coppa Intercontinentale al termine di una battaglia contro i colombiani dell’Atletico Nacional decisa solamente al 119′ da una punizione di Chicco Evani. Nel 1990 arrivò il bis a livello internazionale, grazie all’1-0 di Rijkaard nella finale di Vienna contro il Benfica e con il secco 3-0 in Coppa Intercontinentale contro i paraguaiani dell’Olimpia.

Nel mezzo Sacchi vinse anche le due Supercoppe Europee del 1989, contro il Barcellona, e del 1990 nel derby italiano contro la Sampdoria. Dopo l’1-1 di Genova furono i due fenomeni olandesi, Gullit nel primo tempo e Rijkaard nel secondo, a freddare Pagliuca per il 2-0 finale.

Nel 1990-91 non vinse nulla, in seguito all’eliminazione dalla Champions League con il Marsiglia, condizionata anche dal ritiro della squadra per volere di Galliani dopo lo spegnimento degli interruttori al Velodrome, e alcuni dissapori con Van Basten comportarono il suo allontanamento.

Trofei Milan vs Inter: chi ne ha di più?

La supremazia cittadina è una cosa molto serie a Milano e da buoni vicini di casa le due realtà si sono divise i trionfi. Complessivamente vince il Milan per 49 a 43, ma l’Inter in ambito nazionale è avanti 34 a 31, mentre non c’è paragone in Europa con il Diavolo che doppia i nerazzurri per 18 a 9.

Trofei Milan vs Juve a confronto

Complessivamente in Italia, il Milan è secondo per numero di trofei solamente alla Juventus. I bianconeri sono a quota 70, dunque 21 in più rispetto al Diavolo, ma i meneghini trionfano con un netto 18 a 11 in campo internazionale, mentre in Italia Madama domina con 59 successi contro 31.

Trofei Milan vs Napoli

Non c’è nemmeno confronto tra Milan e Napoli, con gli Azzurri che con il loro terzo Scudetto si sono portati a 12 trofei complessivi, 11 in Italia e uno a livello internazionale. I partenopei sono davanti al Diavolo per numero di Coppa Italia, 6 contro 5, e di Coppa Uefa, unico trofeo assente nella bacheca milanista.

Le 7 Champions League

Il Milan è la squadra italiana più vincente di sempre in Champions League ed è stata anche la prima società del Belpaese ad alzare al cielo la Coppa. Dobbiamo tornare nel 1962-63, per la storica finale di Wembley contro il Benfica due volte campione in carica e quando Eusebio portò in vantaggio i portoghesi i sogni sembravano svanire.

Uno straordinario Rivera fu determinante nel secondo tempo mandando in porta due volte José Altafini che da cannoniere spietato batté due volte Costa Pereira e regalò il 2-1 al Diavolo. L’Abatino fu ancora grande protagonista anche nel 1969, quando con una sontuosa prestazione al Bernabeu annichilì l’Ajax di Johan Cruijff e due assist geniali permise a Pierino Prati di realizzare due dei suoi tre gol, con il 4-1 che venne completato dalla staffilata da fuori area di Sormani. Una curiosità: quella del 1969 è l’unica Champions League vinta dal Milan avendo giocato la finale con la maglia rossonera, nelle altre sei edizioni usò sempre quella bianca.

Si dovette aspettare l’ingresso di Berlusconi e di Sacchi per rivincere nel 1989 e nel 1990 il titolo con Steaua Bucarest e Benfica, ma la Coppa più bella fu forse quella del 1994. Con Fabio Capello in panchina, il Milan scese in campo ad Atene contro il Barcellona senza Baresi e Costacurta squalificati, ma nonostante le defezioni annichilì i catalani.

Nel primo tempo una doppietta di Massaro superò Zubizarreta e nella ripresa un gol da antologia di Dejan Savicievic calò il tris, prima del definitivo 4-0 di Marcel Desailly. Nel 2003 a Manchester furono invece i calci di rigore a premiare il Milan dopo una finale non bellissima contro la Juventus, la prima tutta italiana della storia.

Il Milan quando ha vinto l’ultima Champions?

L’ultimo trionfo è stato forse uno dei più inattesi, perché dopo lo scandalo di Calciopoli il Milan visse una Serie A molto difficile nel 2006-07. In Champions la squadra cambiava completamente pelle e furono leggendarie le vittorie ai quarti di finale per 0-2 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, grazie ai gol di Inzaghi e Seedorf, e la semifinale a Milano contro il Manchester United.

Il 3-0 firmato da Kakà, Seedorf e Gilardino garantì l’accesso alla finalissima contro il Liverpool e ad Atene il protagonista fu Pippo Inzaghi. Una doppietta da rapace dell’area di rigore superò Reina rendendo vano il gol a tempo scaduto di Kuyt e quella è la settima e unica Champions del Milan.

Scudetti vinti del Milan

Il successo della stagione 2021-22 ha rappresentato per il Milan il trionfo numero 19 in campionato, il che ha permesso ai rossoneri di agganciare i cugini dell’Inter al secondo posto dell’albo d’oro del calcio italiano.

Pochi sanno che il Milan fu la prima squadra a vincere il campionato al di fuori del Genoa, infatti nel 1901 si impose per 3-0 contro i rossoblu rompendo il loro dominio che durava da tre anni. Vinse altri due campionati nel 1906 e nel 1907, ma si dovette attendere il 1950-51 per tornare campioni d’Italia.

Fu il trio svedese del “Gre-No-Li” (Gren-Nordahl-Liedholm) a risultare determinante per il successo del Diavolo, bissato nel 1954-55, e verso la fine del decennio la società di Rizzoli acquistò un altro fenomeno come uruguaiano Juan Alberto Schiaffino che permise di portare in bacheca i titoli del 1956-57 e del 1958-59.

Nereo Rocco fu il tecnico delle vittorie del 1961-62 e del 1967-68, la prima con cinque punti di margine sull’Inter e la seconda con un trionfo con 9 lunghezze sul Napoli. Il titolo della stella fu forse quello meno atteso, con Gianni Rivera al suo ultimo anno di carriera e il trionfo del Milan “operaio” di Nils Liedholm del 1978-79, con in difesa un giovanissimo Franco Baresi. Quello fu l’ultimo Scudetto prima di dare il via ai trionfi con Silvio Berlusconi e all’ultimo con Pioli in panchina.

Coppe Italia Milan

Il Milan non ha mai avuto un grande rapporto con la Coppa Italia, infatti sono solo cinque i suoi successi complessivi. Il primo arrivò nel 1966-67, con il brasiliano Amarildo che piegò la resistenza del Padova garantendo il successo per 1-0.

Il bis arrivò nel 1971-72 con un bel 2-0 sul Napoli e l’anno seguente furono i calci di rigore a premiare il Diavolo contro la Juventus. Fu speciale anche il quarto titolo nel 1976-77, dopo la finalissima di San Siro contro l’Inter, decisa per 2-0 da Maldera e Braglia.

L’ultimo successo risale al 2002-03 al termine di una doppia finale contro la Roma. La Coppa prese la direzione di Milano dopo l’andata all’Olimpico grazie all’1-4 firmato dalla doppietta di Serginho e dalle reti di Ambrosini e Shevchenko che ribaltarono il vantaggio di Totti. A San Siro una doppietta del Pupone fece tremare il popolo milanista, ma Rivaldo e Inzaghi portarono la partita sul 2-2.

Trofei degli ultimi 10 anni

Gli ultimi anni del Milan non sono stati sicuramente i più felici per il Diavolo, infatti dal 2013 a oggi sono stati solo due i trofei che hanno arricchito la bacheca. Il primo arrivò grazie alla vittoria in Supercoppa Italiana nel 2016 contro la Juventus, con Bonaventura che pareggiò il vantaggio di Chiellini portando la sfida ai rigori. Il Diavolo iniziò male la serie con l’errore di Lapadula, ma la traversa di Mandzukic e la parata di Donnarumma su Dybala permisero a Pasalic di segnare il gol della vittoria.

Dopo quel successo con Vincenzo Montella in panchina si dovette aspettare la stagione 2021-22 e la splendida cavalcata di Stefano Pioli che ha riportato il titolo nella Milano rossonera dopo undici anni.