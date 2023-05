Stagione a forte rischio: solo una possibilità per l’Inter

L’Inter intende concludere la stagione nel migliore dei modi e potrebbe ricevere un aiuto quasi insperato, ma soltanto ad una condizione

Dopo un periodo alquanto negativo in campionato, si respira molto più ottimismo nel mondo Inter. E questo, ovviamente, permette a mister Simone Inzaghi e ai calciatori di proseguire il proprio lavoro con più tranquillità.

I nerazzurri, dal canto loro, sono riusciti a conquistare bottino pieno contro la Lazio, confermando quanto di buono si è visto al Castellani durante la sfida all’Empoli. La compagine lombarda si è resa protagonista in positivo di una prestazione a tratti sontuosa, grazie a cui ha potuto superare brillantemente l’ostacolo rappresentato dalla truppa guidata da Maurizio Sarri, fra le mura di San Siro. Decisiva la doppietta sontuosa di Lautaro Martinez. Nel mentre anche Robin Gosens si è aggiunto al tabellino dei marcatori, anche se l’esterno tedesco si è infortunato segnando. Ora la ‘Beneamata’ si trova al quarto posto in classifica, a pari merito con Milan e Roma. Di conseguenza, aumentano le probabilità relative alla qualificazione in Champions League.

Ma da qui alle prossime settimane sarà necessario non mollare neanche di un centimetro, per concludere nel migliore dei modi la stagione in corso. Non sarà affatto semplice per il tecnico piacentino gestire l’intera banda in questo rush finale, a maggior ragione considerando che continuerà a non avere a disposizione un elemento di grande spessore come Milan Skriniar. A tal proposito però, stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, esiste una timida possibilità di rivedere un’ultima volta in campo il centrale slovacco con la maglia nerazzurra. Ma tale scenario, sempre secondo la fonte citata, potrebbe concretizzarsi solo in caso di qualificazione dell’Inter alla finale di Champions, in programma il 10 giugno.

Inter, Skriniar può tornare in finale di Champions: il punto

Come noto, l’ex Sampdoria è stato costretto ad operarsi in Francia, a causa di un problema alla schiena. Il calciatore sta proseguendo il percorso di recupero post operatorio nella clinica di Bordeaux e a breve tornerà in quel di Appiano Gentile.

L’infortunio in questione è abbastanza serio, tant’è che negli scorsi giorni sono aumentati i dubbi circa il suo trasferimento al Paris Saint Germain a parametro zero. Ad ogni modo, l’operazione dovrebbe comunque concretizzarsi, a meno di sorprese. E, dunque, non è da escludere che Skriniar possa tornare a disposizione di Inzaghi nelle settimane a venire. Anche se lo scenario sopra descritto appare poco probabile ad oggi.