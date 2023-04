Skriniar al PSG, affare a rischio: ecco cosa sta succedendo

Milan Skriniar è scomparso dalle rotazioni di Inzaghi: il difensore slovacco ancora ai box, il Paris Saint-Germain vuole vederci chiaro

L’Inter esulta per il passaggio alle semifinali di Champions League: eliminato con merito il Benfica, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno gestito a San Siro l’ottimo 2-0 della settimana prima a Lisbona.

Adesso sarà derby contro il Milan per l’accesso alla finalissima di Istanbul, con l’Inter ancora in corsa su tre fronti e che si gioca tutto in un mese e mezzo. Lautaro e compagni devono recuperare terreno in campionato, dove al momento sono fuori dalla zona Champions. Inoltre, i nerazzurri il 26 aprile contenderanno alla Juventus la finale di Coppa Italia nel ritorno del ‘Meazza’. L’allenatore piacentino sta recuperando tutti e nell’ultimo match col Benfica l’unico assente era Skriniar. Anche de Vrj, non al meglio, è riuscito a recuperare per accomodarsi almeno in panchina Il difensore slovacco è ormai assente dallo scorso 14 marzo, quando subentrò nel secondo tempo della sfida con il Porto. Skriniar ha giocato solo una gara (quella appunto del ‘Dragao’) delle ultime dodici, a causa della lombalgia acuta che lo ha colpito nel mese di febbraio.

Inter, Paris Saint-Germain in ansia per Skriniar: può saltare il trasferimento

L’ex Sampdoria non è pronto per scendere in campo, con Inzaghi che velatamente ‘punge’ il giocatore nel post partita di Inter-Benfica: “L’unico indisponibile è Skriniar. De Vrij è un giocatore in scadenza, però ha fatto di tutto per esserci con infiltrazioni e bendaggi“.

Skriniar è un caso e dall’ambiente interista filtra un certo malumore sulla situazione del difensore, promesso sposo del Paris Saint-Germain. Il sodalizio campione di Francia vuole però vederci chiaro e sarebbe in ansia per le condizioni di Skriniar come afferma Oltralpe il quotidiano ‘Le Parisien’. Lo staff medico dei parigini vorrebbe infatti sottoporre lo slovacco a una serie di esami approfonditi per valutare il problema alla schiena e il suo stato fisico. Se Skriniar non dovesse dare le necessarie garanzie – spiega sempre la testata francese – il trasferimento al PSG potrebbe anche saltare. Il difensore e la società del presidente Al-Khelaifi hanno trovato da tempo un accordo per la prossima stagione, dopo il mancato rinnovo di Skriniar con l’Inter. Lo slovacco andrebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro all’anno, oltre a un ricco bonus alla firma per il suo entourage.