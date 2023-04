Inzaghi punge Skriniar: “De Vrij era bendato”. Furia Schmidt: “VAR da cancellare”

L’Inter stacca il pass per le semifinali di Champions League, Benfica eliminato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Inzaghi e Schmidt

L’Inter non sbanda e grazie al 3-3 di San Siro – dopo l’impresa per 2-0 in terra portoghese – elimina il Benfica staccando il pass per una semifinale da urlo contro i cugini del Milan. Qualche brivido solo nel finale per Simone Inzaghi, con i nerazzurri che dal 3-1 si sono fatti rimontare due reti dalla formazione di Schmidt.

Poco male per l’Inter che torna tra le prime quattro d’Europa dopo 13 anni, trascinata dai colpi di Barella e Lautaro Martinez. Inzaghi non può che sorridere in conferenza stampa al termine della sfida: “Abbiamo giocato meglio questo quarto di finale rispetto agli ottavi col Porto. Siamo stati bravi tutti insieme e abbiamo colpito al momento giusto. Alla fine ho stretto la mano a Schmidt: gli ho fatto i complimenti. Abbiamo battuto una grande squadra, meritando la qualificazione”, ha sottolineato l’allenatore piacentino. Inzaghi prosegue: “E’ un traguardo storico, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo partiti da lontano, avevamo un girone difficile. Alla fine avremmo preferito vincere: sul terzo gol c’è stato un fischio e ci siamo fermati”.

Inter-Benfica, Inzaghi e il disastro in campionato: “Calendario folle”

Il mister ex Lazio torna sul rendimento negativo in campionato: “Abbiamo un calendario folle, stiamo giocando ogni due giorni e mezzo. Senza Coppa Italia e Champions da giocare, sicuramente avremmo un’altra classifica. Dobbiamo giocare sempre da Inter”. Soffermandosi sul doppio derby europeo, Inzaghi applaude per la disponibilità de Vrij (in panchina anche se non al meglio) e rifila una punge velatamente Skriniar: “Il Milan è una squadra di assoluto valore. A parte Skriniar, ho la fortuna di avere tutti a disposizione. De Vrij è in scadenza, non era al meglio ed era bendato: ma ha fatto di tutto per esserci e stare vicino ai compagni“.

Dopo Inzaghi è il turno di Roger Schmidt, che dalla sala stampa del ‘Meazza’ attacca arbitro e VAR: “Non siamo stati fortunati con le decisioni arbitrali, anche stasera c’era un rigore come nella prima gara – chiosa l’allenatore del Benfica – C’era un chiaro rigore e non so perché il VAR non abbia richiamato l’arbitro. E’ successa la stessa cosa con Ramos a Lisbona, mentre il rigore su Joao Mario è stato dato. Per me possono anche cancellare il VAR: così non serve“. Schmidt infine aggiunge: “Mi è piaciuta la mentalità della squadra, peccato per l’andata dove abbiamo giocato la peggior partita della stagione. L’abbiamo pagata a caro prezzo e l’Inter ha sfruttato l’occasione. La squadra di Inzaghi può raggiungere la finale: contro il Milan è una sfida aperta”.