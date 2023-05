Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 1 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 1 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata alla vittoria dell’Inter ai danni della Lazio: “LAUTARO INDIAVOLATO”. Il successo dei nerazzurri complica i piani Chiampions per il Milan. Nel taglio alto, invece, spazio alla festa scudetto rimandata del Napoli: “Beffa DiaBolica”. Riguardo al pareggio dei bianconeri, poi: “Milik dopo il rigore horror salva la Juve col Bologna”. Gli altri titoli di giornata: “Leclerc e il primo podio ‘Redbull mostruose'”; “Bagnaia è tornato padrone ‘La mia vittoria più bella’”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola sulla mancata festa scudetto del Napoli, rassicurando i tifosi partenopei: “TANTO NASCE”; “Napoli, 22′ da campione d’Italia poi segna Dia”. Il taglio laterale, invece, parla di un possibile passaggio di proprietà in Serie A: “Adesso gli arabi vogliono la Roma“. Gli altri titoli di giornata: “Bagnaia, fuga per il mondiale”; “Leclerc, primo podio nel giorno di Perez”.

‘Tuttosport’ apre sul pareggio dei bianconeri: “LA JUVE NON SA PIU’ VINCERE”. La squadra di Allegri nelle ultime quattro giornate di campionato ha collezionato un solo punto, ieri sera con il pareggio in rimonta contro il Bologna. Gli altri titoli di giornata: “Un Dia all’improvviso rovina la festa Napoli”; “Zalazar e Drexler per un Bundes Toro”; “Rosse di gioia”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 1 maggio 2023

All’estero, precisamente in Spagna, ‘AS’ mette in prima pagina il mercato: “PULSO POR VEIGA”. Sono iniziate le grandi manovre del Real Madrid per rinforzarsi in vista delle prossime stagioni.

In Inghilterra, invece, il ‘Mirror’ apre con il Liverpool: “JURGEN STROP”. Nel taglio laterale una citazione di Churchill utilizzata da Guardiola per Haaland: “50 up and he will never, never, never give up”.