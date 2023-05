Milan, incognita dieci: De Ketelaere bocciato, Diaz no. Ma in estate cambia tutto

Il punto sul club rossonero: dal talento belga a quello spagnolo, ecco cosa può succedere in estate

Ennesima prova da dimenticare per Charles De Ketelaere. Il talento belga, anche contro la Roma, non è riuscito a mostrare la sua classe.

Stefano Pioli gli ha concesso diciassette minuti più recupero, un tempo più che sufficiente per lasciare il segno, ma l’ex Club Brugge è sparito tra le maglie giallorosse dei capitolini. Solo in una circostanza, quando era riuscito a liberarsi di Cristante, prima di essere steso da quest’ultimo, si è fatto notare con una buona giocata.

Ma De Ketelaere, purtroppo per lui e per il Milan, si è reso protagonista in negativo in occasione della rete di Abraham. Un atteggiamento troppo molle e rassegnato, che ha permesso alla Roma di distendersi e trovare il vantaggio. Un atteggiamento, che non può essere piaciuto a Stefano Pioli, che da qui al termine della stagione dovrà capire come impiegare l’ex Club Brugge. La svolta tanto attesa non è arrivata. Anche di recente i suoi compagni lo hanno esaltato, sottolineando come possa bastare solo un guizzo, una rete, per allontanare tutte le paure che lo stanno bloccando e sbocciare, come un fiore a primavera.

L’idea che tutto ciò possa avvenire già in questa stagione, però, sta venendo sempre meno. Il Milan, da Paolo Maldini a Frederic Massara, non ha ancora smesso di credere in Charles De Ketelaere. Ed è inevitabile che sia così visto l’importante investimento fatto in estate dal Diavolo.

Calciomercato Milan, futuro De Ketelaere: gli scenari

La dirigenza rossonera ha voluto a tutti i costi soffiare alla concorrenza il belga e così lo ha preso ad una cifra davvero importante, ben 32 milioni di euro più 3 di bonus. La speranza adesso è che la prossima estate possa avvenire la svolta, come successo a Sandro Tonali, che dopo un anno complicato si è preso il Milan, diventando un titolare inamovibile.

Pensare di potere vedere De Ketelaere lontano da Milano è davvero complicato. E’ vero che il Leeds non ha smesso di pensare a lui, ma oggi gli inglesi sono concentrati sulla salvezza da raggiungere. Immaginare, poi, che il belga lasci il Milan per trasferirsi in una squadra oggi al 16esimo posto in Premier League è difficile.

De Ketelaere nell’ultimo periodo è stato accostato anche a West Ham, Burnley e Atalanta. Ciò dimostra che non mancano le squadre pronte a scommettere sul belga, ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene con la formula del prestito. Solo un’offerta davvero importante può far cambiare idea ai rossoneri.

Milan, la situazione sulla trequarti

La stagione deludente dell’ex Club Brugge è stata bilanciata dall’esplosione di Brahim Diaz, sempre decisivo nei match importanti. Il Milan, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è intenzionato a provarci seriamente per riuscire a trattenerlo, ma servirà lavorare con il Real Madrid per trovare un accordo. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Nel frattempo, però, il Milan si sta guardando attorno per non farsi trovare impreparato. Ecco perché si segue con attenzione Baldanzi, che l‘Empoli potrebbe vendere per una quindicina di milioni di euro. Può davvero essere il nome giusto in caso di mancato acquisto di Diaz.