Inter, scenario terribile se non arrivasse il quarto posto: ecco chi parte

Se Simone Inzaghi non dovesse raggiungere il quarto posto in classifica, per un’Inter già economicamente in difficoltà, la situazione diventerebbe ancora più ingestibile e i nerazzurri sarebbero obbligati a vendere qualche big

Mancano ormai sei giornate al termine di campionato di Serie A, e l’Inter deve stringere i denti e non fare passi falsi se vuole mantenere il quarto posto in classifica e qualificarsi alla prossima Champions League.

Senza considerare che, se il Milan dovesse vincere la Champions e/o un’italiana l’Europa League, anche il quarto posto potrebbe non bastare alla squadra di Simone Inzaghi.

La vittoria contro la Lazio fa ben sperare, ma pensare al peggiore degli scenari è lecito, a questo punto della stagione, perché l’incubo che l’Inter torni fuori dal calcio che conta potrebbe rivelarsi realtà. E allora, quello non sarebbe l’unico incubo per i nerazzurri. Il mercato in uscita spalancherebbe inesorabilmente le sue porte sia per compensare il buco di circa 50 milioni dovuti alla mancata qualificazione in Champions, sia per il fatto che molti giocatori potrebbero chiedere la cessione per giocare la competizione.

Al momento Nicolò Barella e André Onana sono gli uomini attorno i quali c’è più mercato, con estimatori soprattutto in Premier League. Ovviamente i nerazzurri non vogliono andare sotto determinate cifre per separarsi dai suoi gioielli. In caso in cui l’Inter non dovesse qualificarsi alla prossima Champions, potrebbero esserci altri nomi sacrificabili. Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic.

Per quanto riguarda il croato, è ormai più che noto l’interesse del Barcellona che dovrà però sistemare alcune situazioni contrattuali e di FFP. Per Bastoni la situazione è più delicata: l’Inter dovrebbe rinnovargli il contratto, che scade nel 2024, prima di metterlo sul mercato, in modo da aumentare il suo valore. Altrimenti si rischia uno Skriniar 2.0.

L’Inter valuta la cessione di André Onana

Champions o non Champions, la situazione finanziaria dell’Inter non è di certo rosea. Motivo per cui di fronte a determinate offerte, difficilmente ci si può tirare indietro.

André Onana, dopo la bella stagione disputata con i nerazzurri, ha suscitato l’interesse di tantissimi club in particolare inglesi. In pole position ci sarebbe il Chelsea, interessato ad acquistare il portiere camerunense.

L’Inter è stata chiara: la valutazione di Onana è di almeno 40 milioni e non si accettano contropartite. La società nerazzurra ha già fatto sapere ai Blues che rifiuta un ipotetico inserimento di Kepa, portiere spagnolo classe 1994, all’interno della trattativa. Solo cash. Anche perché, se dovesse partire Onana, il suo successore è già stato scelto. Ed è Guglielmo Vicario.