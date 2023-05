Già tutto deciso: 45 milioni, Galliani compra in Serie A

Il raggiungimento dell’obiettivo desta i sogni del Monza, ora l’amministratore delegato potrebbe provvedere ad una serie di rinforzi decisivi per il futuro

La solida vittoria maturata sul terreno di gioco del ‘Picco’ contro lo Spezia grazie alle reti di Ciurria e Carlos Augusto permette al Monza di finalizzare l’obiettivo principale dell’incredibile stagione portata avanti in Serie A, per la prima volta nella sua storia.

A salvezza matematica raggiunta, infatti, con 44 punti in 32 partite giocate, il club brianzolo può adesso iniziare a respirare e concludere i giochi di campionato con maggiore serenità emotiva. Un grandissimo risultato che fa felice non soltanto la spina dorsale del gruppo di Raffaele Palladino ma anche il resto della società, dal presidente Silvio Berlusconi all’amministratore delegato Adriano Galliani. Quest’ultimo, in particolare, aveva promesso importanti accorgimenti di mercato per slanciare ulteriormente il Monza anche nella prossima stagione. E dunque, senza temporeggiare oltre, lo staff dirigenziale è già all’opera per blindare cinque calciatori attualmente presenti in rosa soltanto in prestito.

Monza, obiettivo salvezza raggiunto: al via i riscatti sul mercato

Il primo nome sulla lista di Galliani è quello di Matteo Pessina, per il quale il club dovrà versare 15 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta. A seguire, quindi, arriverà il riscatto di Andrea Petagna per 11,5 milioni da destinare al Napoli.

Anche l’Arsenal intascherà 5 milioni di euro di riscatto del cartellino di Pablo Marì, infine il portiere Alessio Cragno (3,6 milioni di euro al Cagliari) e Gianluca Caprari per il quale il Monza verserà 9 milioni di euro nelle casse del Verona. Il totale complessivo della spesa è di circa 45 milioni di euro, necessario per assestare le forze in squadra lasciando comunque aperte le porte per eventuali altre operazioni di rinforzo da concludere entro i termini stabiliti della sessione estiva di mercato. Non si esclude, in ogni caso, che possano figurare anche delle uscite per smorzare l’ingente esborso economico.