De Zerbi scarta il primo regalo: 20 milioni e addio Juve

Sfida tra Juventus e Milan per un gioiellino della Serie A: in estate i club si contenderanno una rivelazione del torneo

Adriano Galliani colpisce ancora e porta in Serie A un giocatore ora ambito da diversi top club italiani, su tutti Juventus e Milan, pronte a contenderselo in estate.

Autore di 6 gol e 5 assist in trentuno apparizioni con la maglia del Monza in Serie A, Carlos Augusto è autentica rivelazione della formazione brianzola, tra le sorprese del campionato di massima serie, anche grazie al lavoro in panchina di Raffaele Palladino, grazie al quale la compagine lombarda si è messa tranquillamente in sicurezza dalla zona retrocessione.

Arrivato in Italia nell’estate del 2020, è stata una vera e propria scommessa vinta di Adriano Galliani che lo ha prelevato dal Corinthians per circa quattro milioni di euro. Una cifra minima, se si considerano la crescita ed il valore esponenziale del giocatore brasiliano classe ’99, già protagonista in Serie B con i brianzoli.

Calciomercato Monza: Juventus e Milan su Carlos Augusto

Dopo il gol realizzato allo Spezia, l’esterno brasiliano ha spiegato di non voler “pensare troppo al futuro” e di essere concentrato sul presente e “soprattutto sul Monza in vista delle prossime partite. È stata una stagione incredibile, grazie anche alla squadra che sta migliorando sempre di più e ai nostri tifosi. Sono più felice per le vittorie che per i miei miei gol”.

Per la Juventus, Carlos Augusto rappresenterebbe addirittura una priorità di mercato: l’esterno sinistro potrebbe essere il classico colpaccio low-cost, al netto di quelle che potranno essere le richieste di mercato del Monza che potrebbe chiedere circa 10 milioni di euro per il classe ’99. I bianconeri dovranno contenderlo al Milan e non solo: più volte l’Inter ha osservato il laterale carioca il cui attuale contratto col Monza è in scadenza al 30 giugno 2024.

Sullo sfondo la possibilità di un rinnovo di contratto che permetterebbe a Galliani di aver maggiore potere in sede di mercato. Occhio, infine, alle sirene estere: in particolar modo all’interesse del Brighton di Roberto De Zerbi che potrebbe mettere sul piatto del giocatore la possibilità di giocare in Premier League.