Tra rinnovo e cessione a Inter o Juve: la verità su Carlos Augusto | CM.IT

In termini realizzati il classe ’99 del Monza è il miglior difensore della Serie A e uno dei migliori a livello europeo. Possibile futuro in una big

Dopo la gara con la Cremonese dello scorso 18 aprile, in cui il Monza evitò la sconfitta proprio grazie a un suo gol, Raffaele Palladino lo ha definito “un top player della Serie A“. Il tempo di ambientarsi in Italia e poi Carlos Augusto è diventato un pilastro dei brianzoli. 5 reti e 5 assist, il classe ’99 nativo di Campinas è il miglior difensore del massimo campionato in termini realizzativi. Tra i migliori in Europa.

La sua ascesa non è certo passata inosservata, club della Premier nonché spagnoli e francesi hanno infatti messo gli occhi su di lui. Come appreso da Calciomercato.it, il Monza è aperto alla cessione del suo cartellino costato sui 4 milioni di euro nel settembre del 2020. È chiaro che per far vacillare Galliani e soci occorrerebbero un’offerta a doppia cifra, in grado di fruttare al club di Berlusconi una corposa plusvalenza. La valutazione attuale si aggira sui 15 milioni di euro, ma potrebbe aumentare se le parti giungessero a un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno, giugno 2024.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento la trattativa non è così avanti. Il prolungamento non vorrebbe comunque dire permanenza certa del brasiliano al Monza, piuttosto darebbe alla dirigenza maggior forza in sede di discussione con gli eventuali acquirenti. Tra i potenziali figurano pure Juventus e Inter, intenzionate a rinforzare le corsie esterne. Galliani è in eccellenti rapporti con entrambe: coi nerazzurri è pronto a parlare del rinnovo del prestito di Franco Carboni, designato erede proprio di Carlos Augusto. In ballo poi il futuro di Sensi. Anche i bianconeri avrebbero qualche contropartita – Ranocchia più di Rovella, tanto per fare i nomi di due che già stan giocando al Monza in prestito – che può stuzzicare Galliani e abbassare il costo del cartellino dell’ex Corinthians.

Carlos Augusto pronto per una big: no di Inter e Juve prima del Monza

Ara la fascia come pochi, perlomeno in Italia, in più ha forza fisica, senso del gol ed è adattabile anche come centrale di una difesa a tre: in poche parole Carlos Augusto è del tutto pronto al salto in una big italiana o in una squadra straniera di maggior prestigio.

Ventiquattro anni compiuti lo scorso gennaio, il numero 30 della squadra di Palladino è anche in possesso di passaporto italiano. A Mancini non dispiacerebbe averlo nella sua Nazionale, ma il ragazzo sogna la chiamata del Brasile. Le pratiche per ottenerlo le avviò addirittura quando ancora giocava in Patria e i suoi agenti provavano a trovargli una chance nella nostra Serie A. Fu proposto senza successo alle stesse Juve e Inter (e non solo), alla fine ci ha creduto il Monza al tempo ancora in B. La scommessa è stata vinta.