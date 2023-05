Caos verso la Serie A: schiaffo, rigore e due espulsioni

Ecco cosa è successo durante il match in corso in serata: i padroni di casa sono in vantaggio

Serie A ad un passo per il Frosinone di Fabio Grosso. I ciociari si sono portati in vantaggio, contro la Reggina, nel match valevole per la 35esima giornata del campionato cadetto, con Borrelli al 31esimo del primo tempo.

Ma la svolta è arrivata al 40esimo quando Prontera, richiamato al VAR, ha espulso Cionek per una manata in area di rigore, ad un avversario

Penalty inevitabile per il Frosinone, che ha così raddoppiato, grazie alla trasformazione di Roberto Insigne. L’episodio ha fatto davvero arrabbiare tutti, prima Grosso, poi Pippo Inzaghi, cacciato dall’arbitro dopo il rigore.