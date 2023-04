Retroscena Chiesa, Allegri svela tutto. Poi l’annuncio su Di Maria

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio allo stadio Dall’Ara contro il Bologna

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Dalla Juventus questa sera ci si aspettava una vittoria per riscattare l’ultimo periodo alquanto negativo, invece i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l’1 a 1 sul campo del Bologna.

Nonostante ciò, Massimiliano Allegri continua a vedere il bicchiere mezzo pieno e non intende mollare. Lo testimoniano le parole rilasciate dal tecnico livornese nel post gara: “Abbiamo e ho sperato fino alla fine di portare a casa il risultato, ma una settimana fa questa partita l’avevamo persa – ha dichiarato Allegri a ‘Sky Sport’ -. Comunque abbiamo fatto una buona partita. Bisogna fare un passetto alla volta e dobbiamo cercare di essere più cinici davanti alla porta. Iling e Soulé non hanno molta esperienza e in certe occasioni vorrebbero spaccare la porta, ma non è così che si fa. Bisognava essere un po’ più freddi sotto porta, magari nelle prossime occasioni riusciranno a fare gol. Abbiamo preso un rigore un po’ da ingenui, perché era una palla alta. Ma da qui ripartiamo“.

La differenza tra primo e secondo tempo si è vista: “Nel primo tempo abbiamo corso tanto, poi nel secondo abbiamo fatto un po’ di fatica all’inizio e i cambi ci hanno dato energia. Bisogna essere contenti, perché una settimana fa queste partite le perdevamo. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio, mancano ancora tante partite. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Stasera è stata una partita più cattiva. L’unico pezzo fatto male nell’ultimo periodo sono stati i primi 25 minuti contro l’Inter“.

Chiesa è apparso visibilmente arrabbiato al rientro negli spogliatoi, ma il tecnico spiega: “Ha preso un colpo sull’anca e gli dava fastidio, lo stavano assistendo. Non è che era arrabbiato. In questo momento, come sempre bisogna essere a disposizione della squadra. A calcio oggi si gioca in 15 e quelli che sono entrati oggi hanno fatto bene. Non scordiamo che abbiamo finito la partita con dei ragazzi molto giovani. C’è anche il risvolto positivo. Dobbiamo cercare di mantenere la classifica e possibilmente migliorarla“.

Bologna-Juventus, Allegri su Di Maria: “Sta bene”

Capitolo Di Maria: “Sta bene, aveva la caviglia che gli dava fastidio e per questo l’ho lasciato a casa. Quando uno sta mezzo e mezzo, è meglio non convocarlo. È comunque un giocatore molto importante per noi, con qualità tecniche pazzesche. Ad ogni modo, la squadra ha fatto una buona partita e sono molto contento“.

In conclusione: “I ragazzi sono umani. Abbiamo preso gol all’ultimo con Inter e Napoli. Da gennaio stiamo prendendo delle legnate ed è normale che abbiamo un po’ di difficoltà. Con l’Inter, come piace a tutti, abbiamo fatto più del 60% di possesso palla, ma siamo stati sterili. I ragazzi stanno dando il massimo in una situazione non facile“.