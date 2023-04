Retrocessione a tavolino, la classifica ora cambia: campionato stravolto

Grande incertezza di classifica per le note vicende extra-campo: retrocessione a tavolino, verdetti del campionato stravolto

Con il fiato sospeso. Le ultime giornate dei vari campionati, daranno i verdetti attesi una stagione intera. Mai come quest’anno però molto potrebbe essere deciso anche dopo l’ultima giornata di campionato.

Colpa degli scandali che stanno occupando le cronache dedicate al calcio italiano (e non solo visto quanto sta accadendo in Spagna con il Barcellona). Il caso Juventus è quello più eclatante: i bianconeri attendono il nuovo verdetto della Corte di Appello Federale, cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha rinviato la decisione sul filone plusvalenze, cancellando – almeno per io momento – il -15 in classifica. Poi c’è la manovra stipendi con i possibili deferimenti in arrivo che fanno temere il peggio per i bianconeri. Si parla, infatti, anche del rischio di retrocessione in Serie B.

Proprio nel campionato cadetto ci sono altri casi a tenere banco: la Reggina, penalizzata di 3 punti, è stata nuovamente deferita. Il club calabrese ha diramato un comunicato in cui spiega di aver presentato il piano per saldare i debiti pregressi e si è detto pronto a fare ogni tipo di ricorso per aver ragione anche in sede sportiva. Le cose però potrebbero anche non finire bene.

Rischio retrocessione: cambiano i verdetti

A parlare è Nicola Binda, ai microfoni di ‘beneventonews24.it’, spiegando quale potrebbe essere lo scenario per il campionato cadetto.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport spiega che la Reggina “potrebbe far fatica ad iscriversi” e questo porterebbe ad una retrocessione in meno dalla B alla C. Amaranto ma non solo perché anche la Sampdoria vive un momento delicato. “I blucerchiati hanno lo stesso problema – continua Binda- e potrebbero quindi esserci due retrocessioni in meno dalla B alla C”. Situazione in ogni modo ancora tutta in divenire con la classifica di Serie B che potrebbe essere stravolta dalle decisioni a tavolino.