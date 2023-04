Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 30 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 30 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata all’anticipo di Serie A andato in scena ieri sera: “PAZZA VOLATA”. La sfida tra Roma e Milan è terminata 1-1 con i due gol arrivati nel finale di gara. Il taglio di alto è, invece, tutto per la possibile festa scudetto di oggi: “L’oro di Napoli“. Spazio anche per le altre big: “Allegri cambia, 100′ Juve diversa e attende sempre i gol di Vlahovic”; “Scatto di Zapata il Toro s’arrende. Anche l’Atalanta lotta in zona Euro”.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola con “L’URLO SPEZZATO”, la gioia della Roma per il gol di Abraham nel finale è durato solamente pochi minuti, prima del pareggio dei rossoneri. Anche qui il taglio alto è dedicato al Napoli: “È il giorno dei giorni”, oggi potrebbe andare in scena una festa attesa da oltre 30 anni dai tifosi partenopei. Spazio anche per lo sfogo di Allegri: “Tensione Max, tanti disastri e siamo terzi”.

‘Tuttosport’ titola sul momento delicato che sta attraversando il tecnico livornese: “JUVE-ALLEGRI PRESSIONE ALTA”. Il taglio alto, anche in questo caso, è dedicato agli Azzurri: “Napoli, Diego ti guarda”. La colonna laterale vede protagonista i granata: “Milinkovic e soliti errori, Toro beffato”. Contro l’Atalanta, infatti, è arrivata una sconfitta interna.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 30 aprile 2023

All’estero si iniziano a tracciare i bilanci di fine stagione, dove nelle prossime settimane si decideranno gli ultimi verdetti e si consegneranno tutti i trofei. In Spagna ‘Marca’ dedica la prima pagina al Pallone d’Oro in carica, Karim Benzema: “QUIERE LA COPA, LA CHAMPIONS Y EL PICHICHI”.

L’Equipe apre con la vittoria del Tolosa, che si porta a casa un trofeo in finale con il Nantes: “EN LETTRES CAPITOLE”. Anche in Francia la stagione sta volgendo al termine e si iniziano a tracciare i bilanci sul lavoro svolto.