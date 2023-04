Il Var ‘silenzia’ l’arbitro: caos Bologna-Juve, è successo davvero

Primo tempo incredibile al ‘Dall’Ara’, dove si sta giocando il posticipo della 32esima giornata di Serie A

Problema Var al ‘Dall’Ara’, dove è in corso Bologna-Juventus posticipo della 32esima giornata di Serie A. Meglio dire, però, problema monitor presente a bordocampo tra le due panchine.

Il monitor dove l’arbitro, quando richiamato dal Var, va a rivedere l’episodio ‘incriminato’ non funziona. E così, al 10′ il contatto in area bianconera tra Orsolini (che poco prima, nella stessa azione, sembra spingere Alex Sandro) e Danilo è stato giudicato da rigore – poi trasformato dallo stesso Orsolini – direttamente dai varisti, Mazzoleni e Paganessi.

Il direttore di gara, Sozza, non aveva sanzionato col penalty l’intervento del difensore juventino sull’attaccante rossoblù, e non sarebbe potuto andare a rivederlo essendo non funzionante il monitor Var.

🚨Contatto #Lucumi–#Milik sulla linea dell’area bolognese: Sozza da punizione dal limite, il Var decide invece per il rigore🔥

❓Commenti? pic.twitter.com/JgNXa4eM2A — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 30, 2023

Sozza non ha dato rigore nemmeno più tardi, sul contatto Lucumi-Milik. Il fischietto di Seregno ha assegnato punizione dal limite per la Juve, il Var lo ha sbugiardato dando penalty in favore della formazione di Allegri poi sbagliato dallo stesso attaccante polacco.