HIGHLIGHTS | Lautaro Martinez da impazzire, l’Inter ribalta la Lazio: match point Scudetto per il Napoli

L’Inter regola la Lazio con un rotondo 3-1, fa un balzo importante per la corsa Champions e serve il primo match point Scudetto al Napoli

Grande vittoria dell‘Inter, che al termine di una partita nella quale ha quasi sempre avuto il pallino del gioco stende 3-1 la Lazio e conquisti tre punti pesantissimi, che permettono agli uomini di Inzaghi di agganciare Milan e Roma a quota 57 punti. Con una vittoria, poi, il Napoli di Luciano Spalletti si laureerebbe matematicamente Campione d’Italia.

A sbloccare la gara di San Siro erano stati però i biancocelesti: Felipe Anderson, approfittando di un errore in disimpegno di Acerbi, ha freddato Onana con un diagonale a fil di cotone. I nerazzurri, però, che avevano approcciato la gara nel migliore dei modi, non si disuniscono e continuano ad attaccare. Nella ripresa decisivo l’ingresso in cambio di Lautaro Martinez: il “Toro” timbra la doppietta che prima pareggia e poi archivia la contesa. In mezzo il sigillo di Robin Gosens, che però è stato costretto ad uscire dal campo causa infortunio. Vittoria pesantissima dell’Inter: Napoli e il Napoli, intanto, si preparano a festeggiare.

La classifica: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.