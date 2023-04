Due di picche al Milan: preferisce la panchina

Una pista di mercato interessante per il Milan sembra già doversi arenare: il giocatore declina il corteggiamento dei rossoneri

Tra il finale di campionato e la doppia semifinale di Champions League contro l’Inter, con vista su una possibile finale a Istanbul, le prossime settimane saranno davvero ad altissima tensione per il Milan e fondamentali per il futuro. Per il quale ci sono già riflessioni e possibili movimenti in corso.

Ogni gara sarà decisiva. Il pari rocambolesco di ieri all’Olimpico ha lasciato invariata la situazione tra i rossoneri e la Roma, ancora a pari punti, ma occhio all’Inter che in caso di vittoria oggi contro la Lazio potrebbe agganciare entrambe in quarta posizione. Pioli e soci si giocano moltissimo per confermarsi tra le grandi d’Europa anche nella prossima stagione, l’entrata in Champions o meno potrebbe influire non poco sulla programmazione del club. Che però pianifica ugualmente movimenti importanti e rinforzi di spessore per mantenere la competitività elevata. Dall’Inghilterra, arrivano però notizie non incoraggianti su quello che negli ultimi giorni era stato individuato come un possibile obiettivo.

Milan, niente da fare per l’esubero di Guardiola: vuole restare dov’è

I rumours in questa settimana riferivano di Kyle Walker proposto ai rossoneri. Il laterale del Manchester City andrà in scadenza di contratto con i campioni d’Inghilterra e il club, tramite alcuni intermediari, riflette sulla possibilità di monetizzare dalla sua cessione.

Tuttavia, il giocatore, nonostante l’idea sia quella di non continuare a puntare su di lui per il futuro, non intenderebbe muoversi dall’Etihad Stadium. Anche se Guardiola dovesse ‘demansionarlo’ nella prossima stagione facendolo arretrare nelle gerarchie, stando al ‘Daily Star’ Walker vorrebbe concludere il suo contratto con il City. Niente da fare dunque per il Milan (per una pista comunque assai difficile considerando età e ingaggio dell’esterno difensivo, un po’ fuori target) ma anche per l’Aston Villa che pure stava iniziando a pensarci seriamente.