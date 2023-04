DIRETTA Serie A, Fiorentina-Sampdoria: le formazioni UFFICIALI LIVE

Posticipo delle 18 della trentaduesima giornata di Serie A, Fiorentina-Sampdoria verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, la Fiorentina ospita la Sampdoria allo stadio Artemio Franchi nella trentaduesima giornata di Serie A. Posticipo delle ore 18, il match di oggi mette di fronte due squadre che non vincono in campionato rispettivamente dal primo aprile e dal 19 marzo.

Un digiuno che Vincenzo Italiano spera di interrompere proprio oggi. In caso di vittoria, ci sarebbe il contro sorpasso sul Monza, vittorioso venerdì contro lo Spezia, e il sorpasso momentaneo sul Bologna, che ospita in serata la Juventus. Ancora una volta, i padroni di casa dovranno fare a meno di Giacomo Bonaventura. Nonostante la classifica deficitaria e le difficoltà societarie, Dejan Stankovic non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca e ha chiesto ancora una volta ai suoi ragazzi di tirare fuori l’orgoglio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Fiorentina-Sampdoria, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

La sfida di oggi è un’esclusiva di DAZN. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria:

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano.

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Oikonomou, Amione; Zanoli, Leris, Rincon, Winks, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 79, Lazio 61, Juventus 59, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 44, Monza 44, Sassuolo 43, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.