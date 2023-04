DIRETTA Scudetto Napoli, città in festa: occhi su Inter-Lazio LIVE!

Napoli si appresta a celebrare uno storico scudetto dopo 33 anni: segui in diretta su Calciomercato.it tutto quello che accade in città

Il sogno nel cuore è sempre più vicino a divenire realtà: Napoli è pronta a celebrare lo scudetto e la città è un’esplosione azzurra: segui la diretta su Calciomercato.it per tutte le ultime dal capoluogo campano.

La città è pronta, ma per iniziare la festa serve un risultato utile da San Siro. Per questo motivo gli occhi di Napoli sono sul match delle 12.30 tra Inter e Lazio. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta:

12.58 – Non arrivano buone notizie per il Napoli da San Siro. Il vantaggio della Lazio annulla al momento la possibilità di festeggiare lo scudetto già oggi.

11.50: Marotta a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Lazio: “Tagliati fuori dalla corsa scudetto per meriti del Napoli. Fino ad oggi la stagione è positiva”.

Ore 11.30: migliaia di persone sono già in piazza e in giro per tutta Napoli con bandiere e striscioni, il clima è di grande festa.

