Alla Juve dopo lo scudetto: allarme De Laurentiis

Oggi può essere la giornata dello scudetto del Napoli, ma c’è uno scenario che preoccupa De Laurentiis: la tentazione si chiama Juventus

Quella di oggi potrebbe essere una giornata storica, quello dello scudetto del Napoli dopo 33 anni di digiuno. Una festa tanto attesa dal popolo partenopeo, che arriverà dopo un campionato straordinario disputato dagli azzurri.

Eppure, anche nella giornata più luminosa della storia recente del club azzurro, potrebbe esserci una nuvola in lontananza che preoccupa Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto rivelato sulle colonne del ‘Corriere della Sera’, infatti, ci sarebbe uno dei protagonisti dello scudetto azzurro ad essere tentato dall’addio: si tratta di Cristiano Giuntoli e il club tentatore è quello più ‘odiato’ dalla tifoseria napoletana. Non è un mistero che la Juventus abbia messo nel mirino il direttore sportivo del Napoli per aprire un nuovo ciclo.

La Juventus tenta Giuntoli: la permanenza dopo lo scudetto non è scontata

La grandezza dello scudetto del Napoli è da ricercare anche nella modalità in cui è arrivato: salutando la vecchia guardia e investendo su giovani che sono diventati subito determinanti. La firma di Cristiano Giuntoli su questo successo è a caratteri cubitali.

Parallelamente, la Juventus sta affrontando un momento delicato della sua storia e in estate sceglierà un nuovo direttore sportivo per provare a tornare ad essere dominante in Italia. L’identikit fatto dalla società è quello di un dirigente che sappia individuare giovani di prospettiva ed essere competitivo con un mercato sostenibile; uno che sappia comprare bene e vendere meglio. Insomma, Cristiano Giuntoli è l’uomo perfetto per quel ruolo.

Il direttore sportivo del Napoli è il primo nome sulla lista della Juventus, ma Aurelio De Laurentiis non vuole fare a meno di Giuntoli per il futuro. Inoltre, l’attuale ds è legato ai partenopei da un contratto in scadenza nel 2024. Per riuscire ad arrivare a lui, quindi, i bianconeri dovrebbero convincere ADL a suon di milioni: insomma, ad essere determinante alla fine potrebbe essere la volontà di Cristiano Giuntoli.