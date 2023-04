Roma-Milan, doppia tegola: difensore ko e squalifica ufficiale

Subito un infortunio nel primo quarto d’ora del match in seguito ad un brutto contrasto che ha portato alla sostituzione obbligata

Grande intensità in campo tra Roma e Milan questo pomeriggio nel primo anticipo del sabato. Una gara parecchio sentita sia da una parte che dall’altra, la quale potrebbe indirizzare la corsa Champions League in campionato in attesa del secondo scontro diretto di giornata tra Inter e Lazio, in programma domani alle 12.30.

Nel primo quarto d’ora dell’Olimpico, nel frattempo, sia José Mourinho che Stefano Pioli hanno incassato una brutta notizia per parte. Per quanto riguarda la Roma, infatti, l’allenatore portoghese è stato costretto al cambio obbligato a causa dell’infortunio rimediato da Marash Kumbulla per un problema al ginocchio. Il centrale albanese, al termine di uno scontro con Giroud, ha richiamato l’attenzione della panchina giallorossa ed è stato successivamente costretto a lasciare il terreno di gioco per il giovanissimo Bove.

Per quanto riguarda il Milan, invece, la tegola riguarda il cartellino giallo rimediato sempre al 15′ da Fikayo Tomori. Il difensore rossonero si trovava infatti sull’elenco dei diffidati e salterà automaticamente per squalifica il prossimo incontro in campionato. Pioli non potrà quindi fare affidamento sul centrale inglese in occasione del turno infrasettimanale della 33esima giornata che vedrà la sua squadra impegnata a San Siro il prossimo mercoledì sera contro la Cremonese.

Roma-Milan, le ultime sull’infortunio di Kumbulla e Tomori

Rimasto giù dolorante dopo il durissimo contrasto di gioco con Giroud in area della Roma, Kumbulla non è riuscito a proseguire la sua partita.

Per quanto riguarda le condizioni del difensore, ovviamente bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali che verranno eseguiti nelle prossime ore. Ad un mese dalla fine della stagione, chiaramente c’è grande apprensione in casa Roma considerate le assenze già note in difesa di Smalling e Llorente.

Qualche attimo di apprensione anche per Pioli sul finire del secondo tempo in seguito ad un fastidio alla coscia destra avvertito da Tomori. Il centrale inglese, pronto inizialmente a lasciare il campo a Thiaw, ha però stretto i denti riprendendo ed è riuscito a smaltire rapidamente il dolore accusato.