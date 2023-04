Lo scudetto del Napoli stravolge il calendario: UFFICIALE, altre quattro partite rinviate

La possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli nella giornata di domani stravolge il calendario: altri quattro match rinviati

Domenica 30 aprile potrebbe essere la data del terzo scudetto del Napoli. Gli azzurri dovranno sperare che la Lazio non vinca contro l’Inter nel lunch match e poi battere la Salernitana nel derby.

Una partita che ha vissuto una vigilia particolarmente complicata. Per motivi di ordine pubblico il match, inizialmente previsto per sabato alle ore 15, è stato rinviato di ventiquattro ore al termine di un lungo tira e molla. Una situazione che ha costretto la Lega a cambiare anche la programmazione del turno infrasettimanale con Udinese-Napoli spostata a giovedì alle 20.45. Il tutto per consentire, in caso di vittoria dello scudetto, una festa in città senza problemi di ordine pubblico. A tal proposito il Comune di Napoli ha già disposto un piano traffico che renderà di fatto l’intero centro storico una grande area pedonale.

Una situazione che si riflette anche nell’organizzazione di altri campionati: sono già quattro le partite che, proprio in virtù di ciò che potrà succedere, sono state ufficialmente rinviate.

Napoli campione, rinviate quattro partite

Ecco allora che il comunicato ufficiale dispone il posticipo a domenica 7 maggio di quattro incontri. Le partite riguardano il Girone E della seconda categoria e sono:

Borbonia Felix-Sanità United 2019

Rinascita Boscotrecase-Piano Pizzeria Lucia

S.G. Sporting Club-Pellegrini

Tutte si giocheranno alle ore 16.30 visto la necessità di disputare i match in contemporanea nelle ultime due giornate. Ma cambia anche una gara del campionato femminile. In particolare è stato disposto il rinvio di Mugnano Calcio-Football Club Nocerina, gara valida per il campionato di Eccellenza femminile.