DIRETTA Serie A, Torino-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo del Torino in una gara valida come ultimo anticipo del sabato per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre separate da 10 punti in classifica che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Reduci dalla vittoria contro la Roma, i nerazzurri del ‘maestro’ Gian Piero Gasperini hanno bisogno di altri tre punti per restare in corsa per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Anche i granata dell’allievo’ Ivan Juric vengono da un importante successo in trasferta contro la Lazio che ha riacceso le speranze di raggiungere la settima posizione che porta in Conference. La partita sarà visibile in diretta in tv su Sky Sport ma anche su smartphone e tablet su Dazn. All’andata gli orobici si imposero con il risultato di 3-1 grazie alla tripletta di Koopmeiners ed il gol di Vlasic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Atalanta in tempo reale.

Probabili formazioni Torino-Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: