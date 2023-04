Antonio Donnarumma, che fine ha fatto il fratello di Gigio? Dalle accuse di raccomandazione alla nuova vita

La carriera di Antonio Donnarumma è stata un saliscendi di emozioni e cambiamenti, ma ora il fratello di Gigio ha trovato la sua strada.

Fece sicuramente molto scalpore il passaggio di Antonio Donnarumma al Milan, diventando così probabilmente il terzo portiere più pagato al mondo. Oggi le luci della ribalta di San Siro sono ben lontane, ma è riuscito a scacciare le accuse di essere solamente un raccomandato.

Anche se la Serie A è solo un lontano ricordo, Antonio Donnarumma ha dimostrato di poter essere un portiere affidabile e che può ben figurare in piazze importanti, anche se in serie minori.

Antonio Donnarumma dove gioca oggi?

Dopo l’addio al Milan nel 2021, Antonio Donnarumma è diventato il portiere del Padova, squadra di grande tradizione che gioca in Serie C, nel Girone A, con l’obbiettivo di tornare il prima possibile in cadetteria.

Nello scorso campionato fu il titolare di una squadra che mancò la promozione solamente nella finale playoff contro il Palermo, ma quest’anno i veneti ci riproveranno, avendo ottenuto un quinto posto nella stagione regolare che vale l’ingresso agli spareggi.

Donnarumma anche in questo campionato è stato il titolare dei biancoscudati e la sua grande esperienza lo ha portato a diventare il vice Capitano della squadra alle spalle di Nahuel Valentini.

Età Antonio Donnarumma, quanti anni ha?

Antonio Donnarumma ha ben nove anni di differenza con il fratello Gigio, infatti il 7 luglio di quest’anno compirà i 33 anni. Non è da escludere per lui un ritorno in una grande squadra, infatti si è parlato anche di un possibile interessamento della Juventus, ma solo per la Next Gen.

Stipendio Antonio Donnarumma Milan

Uno dei motivi per il quale Antonio Donnarumma era stato molto criticato fu per il contratto faraonico che firmò con il Milan nel 2017. Bisogna comunque ricordare come Antonio entrò da giovanissimo nel Diavolo, facendo tutto il settore giovanile dal 2006 e rimanendo sotto contratto con i rossoneri fino al 2016.

Dopo vari prestiti, e poi un breve passaggio in Grecia all’Asteras Tripolis, tornò al Milan, con i rossoneri che pagarono 980 mila Euro di indennizzo agli ellenici e fecero firmare un accordo quadriennale di un milione di Euro al ragazzo.

Ovviamente il Padova non può permettersi certe cifre, ma in Veneto il suo contratto è comunque di 200 mila Euro a stagione, niente male per la Serie C.

Stefania Deval, moglie Antonio Donnarumma

Nonostante sia la moglie di un calciatore, e soprattutto la cognata del portiere campione d’Europa con l’Italia, la bella Stefania Deval è sempre rimasta lontana dalle luci della ribalta, nonostante una fugace apparizione a Miss Italia.

Nata a Trento il 17 novembre 1988 è insieme ad Antonio dal 2009 e i due hanno un bellissimo bambino di nome Mattia, nato il 17 gennaio 2017, e il 18 agosto di quell’anno si sono sposati. Nel 2021 è nata anche la piccola Sofia.