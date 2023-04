UFFICIALE Polverone senza fine: pronti ad azioni legali

Non mancano polemiche e rumors continui in queste ultime settimane nel calcio italiano. Il tutto avviene a prescindere dalla categoria di appartenenza. Occhio a quanto avviene in Serie C: il comunicato del Piacenza

Il calcio italiano continua a vivere momenti particolari a tutti i livelli. In Serie A il caso Juventus ha tenuto e continuerà a tenere banco, ma non mancano polveroni e polemiche extra campo anche nelle leghe inferiori.

In Serie C infatti ci sarebbero accuse di illecito sportivo nei confronti della Triestina. La compagine friulana si è salvata all’ultima giornata in modo rocambolesco con una rimonta contro la Pergolettese arrivata tutta nei minuti finali di gara. Un risultato che ha fatto emergere dei sospetti e polemiche, fermo restando che la stessa Pergolettese si è detta estranea a qualsiasi, così come fatto anche dalla Triestina con un comunicato ufficiale nel quale venivano respinte tutte le accuse. Una situazione comunque delicata e che ha portato anche ad una reazione del Piacenza, società invece retrocessa.

Caos in Serie C: la reazione UFFICIALE del Piacenza

Il Piacenza, finito per retrocedere dopo i risultati dell’ultima giornata, vista la situazione ha deciso di prendere posizione con un comunicato ufficiale.

Nella nota dei biancorossi si apprende: “La Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l, in virtù delle notizie che le testate giornalistiche locali e nazionali stanno riportando circa una possibile indagine in corso da parte della Procura Federale con riferimento alla gara Pergolettese – Triestina del 22.04.2023, riferisce di aver già dato mandato al proprio legale affinché valuti ogni strada percorribile per la tutela della Società e dei suoi tifosi”.

Nello stesso comunicato si conclude dicendo: “Qualora i fatti paventati dovessero essere acclarati si tratterebbe di episodi gravissimi avanti ai quali la Società Piacenza Calcio non può restare inerme ed avverso i quali attiverà ogni azione possibile“.