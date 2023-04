Illecito sportivo, parla il presidente: “Nessun fondamento”

Il calcio italiano scosso da un nuovo presunto scandalo su un illecito sportivo, il presidente scende in campo e smentisce

E’ una stagione decisamente poco tranquilla per il calcio italiano. Che su base europea ha trovato nuovo smalto mandando ben cinque squadre in semifinale nelle tre coppe internazionali, ma fuori dal campo sta vivendo momenti complicati. Non c’è soltanto la situazione della Juventus, che ormai ben conosciamo e i cui risvolti devono ancora dispiegarsi pienamente, ma c’è anche dell’altro.

In Serie C infatti ci sarebbero accuse di illecito sportivo nei confronti della Triestina. Il club friulano, infatti, in terza serie si è salvato dalla retrocessione diretta in Serie D in maniera rocambolesca all’ultima giornata della stagione regolare. In trasferta contro la Pergolettese, all’ultima giornata, i biancorossi erano sotto per 1-0 negli ultimi minuti, prima di rimontare tra il minuto 88 e il minuto 94. Condannando alla retrocessione il Piacenza e regalandosi lo spareggio ai playout con il Sangiuliano per provare a confermare la categoria. Un risultato che ha fatto emergere dei sospetti di combine, con la Procura federale ad aprire un fascicolo di inchiesta.

Accuse di illecito sportivo, la Triestina non ci sta: “Noi completamente estranei”

La Pergolettese si è detta estranea a qualsiasi addebito e lo stesso fa la Triestina, con il comunicato ufficiale, reso noto anche a mezzo social, del presidente Simone Giacomini, il quale respinge tutte le accuse.

“Siamo estranei a qualsiasi azione che possa aver interferito con il risultato in campo – si legge nel comunicato – Leggiamo rumours che non hanno alcun fondamento e chiariamo che nessuno della società è stato convocato. Vogliamo rasserenare i nostri tifosi che ci hanno seguito con sacrifici ovunque. Aspettiamo l’evolversi degli eventi come spettatori inconsapevoli. Siamo pronti a collaborare, se venissimo chiamati con la massima onestà, trasparenza e con il cuore oggi pieno di rabbia e di amarezza per questa situazione”.