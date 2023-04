Partita da ripetere per errore tecnico: la decisione UFFICIALE

Arriva la decisione definitiva su Pisa – Bari: il match valevole per la 34esima giornata di Serie B è stato segnato da un errore tecnico

Arriva la decisione sulla ripetizione per errore tecnico per Pisa – Bari, partita valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B che aveva fatto discutere molto nei giorni scorsi.

Il Pisa aveva preannunciato ricorso, ma senza depositare la richiesta: per questo motivo il Giudice Sportivo del campionato di Serie B ha omologato il risultato di 2-1 in favore del Bari dopo la partita giocata lo scorso 23 aprile.

In particolar modo, il Pisa aveva presentato un preannuncio di reclamo per errore tecnico commesso dall’arbitro Andrea Colombo in occasione del match andato in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. In particolar modo, sull’azione che ha portato al gol decisivo del Bari, il direttore di gara ha toccato il pallone, senza però interrompere il gioco.

Pisa – Bari, omologato il risultato di Serie B

Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, nelle scorse ore aveva però fatto sapere che non il club nerazzurro non avrebbe presentato ricorso per chiedere la ripetizione della partita per errore tecnico del direttore di gara.

Ecco perché nelle scorse ore il Giudice Sportivo ha omologato il risultato, assegnando la vittoria per 2-1 in favore del Bari che con questi 3 punti si assesta al terzo posto in classifica, a quota 60 punti e a -6 dalla seconda piazza attualmente occupata dal Genoa.