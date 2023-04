Ecco quando una partita di calcio va ripetuta: il caso assurdo che arriva dall’Italia

La partita tra Pisa e Bari ha scatenato molte polemiche e per poco non c’è stata la ripetizione della partita, avvenimento davvero raro.

Il risultato della sfida promozione per la Serie A tra Pisa e Bari non è stato ancora omologato dalla FIGC, ma è difficile che si possa rigiocare la partita. I toscani hanno tempo fino alle 23.59 del 26 aprile e i rumors di Sky parlano di un mancato ricorso nerazzurro.

Il Pisa ha pensato al ricorso nel momento in cui l’arbitro Giovanni Corrado non ha fermato il gioco nonostante la palla gli fosse rimbalzata addosso e da quel tocco è nata l’azione del rigore dell’1-2 dei Galletti.

In questa stagione calcistica in Italia c’era già stato un altro caso di possibile ripetizione della partita, con l’arbitro Ubaldi che aveva espulso Lorenzo Milani al posto di Riccardo Brosco in Giugliano-Pescara, nel Girone C di Serie C.

Anche in quel caso si parlò di errore tecnico, ma non bastò per poter far ripetere la partita, dunque cerchiamo di capire quando può esserci una ripetizione.

Errore tecnico arbitro, cos’è e significato

Con il termine “errore tecnico” non si intende quando un arbitro sbaglia una valutazione, bensì quando non segue il regolamento in maniera oggettiva.

Quali sono gli errori tecnici? L’elenco completo

Dimentichiamoci la possibilità di far ripetere una partita nel caso di chiaro fuorigioco non sbandierato o un rigore solare non concesso. Una delle circostanze per il quale ci può essere la ripetizione può essere legata alla mancata espulsione di un giocatore nonostante sia stato ammonito due volte.

L’errore tecnico può essere legato anche nel far dare il calcio d’inizio dei due tempi sempre alla stessa squadra, accaduto in Italia nel 1993 in un Torino-Napoli. Un altro caso è invece quando viene assegnato un calcio di rigore al posto di una punizione indiretta. L’errore può avvenire per un retropassaggio al portiere nel caso in cui questi dovesse prendere la palla con le mani.

I casi decisamente più eclatanti e bizzarri sono invece legati a due squadre che giocano senza i portieri, oppure un arbitro che non si accorge della mancata disputa dei tempi supplementari e manda le squadre direttamente ai calci di rigore.

Errore tecnico Var cosa succede?

In un’occasione come in Pisa-Bari, il Var poteva segnalare all’arbitro l’interruzione dell’azione in quanto ha colpito lui stesso il pallone? La risposta a sorpresa è no. Il Var può intervenire solamente per decretare gol, rigori o espulsioni, non può intervenire per errori tecnici.

Ricorso errore tecnico arbitro: quando farlo?

Nonostante ci sia stato qualche caso di errore tecnico durante la partita è molto difficile che una gara venga ripetuta. Per fare in modo che ci possa essere una ripetizione serve che l’arbitro confermi l’errore nel suo referto, ma in ogni caso sarà sempre l‘Organo giudicante a stabilire se ci sono i termini per ripetere la sfida o meno.