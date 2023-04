Nuovo forfait per il Milan: l’annuncio in conferenza di Pioli

La squadra rossonera è pronta a partire per Roma con una nuova defezione: ecco il giocatore che non volerà nella Capitale

Sono tre i calciatori che non prenderanno parte alla trasferta di Roma. Il Milan, che domani, affronterà la squadra di José Mourinho, non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, Tommaso Pobega e non solo.

E’ stato Stefano Pioli – in conferenza stampa – ad annunciare il forfait di Alessandro Florenzi. L’ex del match è out per via di un attacco influenzare, che non gli permetterà di essere con il resto del gruppo. Era rientrato già, ieri, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’allarme Olivier Giroud. Il francese anche oggi si è allenato in gruppo ed è pronto a guidare l’attacco rossonero.