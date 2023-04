Milan, Giroud pronto per la Roma: le ultime da Milanello

La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in mattinata. Arrivano buone notizie per l’attaccante francese

La quieta dopo la tempesta. Quella di ieri è stata davvero una giornata pesante per i tifosi del Milan, che hanno temuto il peggio per uno dei loro beniamini, ma oggi è tornato totalmente il sereno.

Come vi abbiamo raccontato, nella mattinata di ieri, tra i social, si è diffusa la notizia di una presunta lesione al polpaccio per uno dei giocatori più importanti. Tutti gli indizi portavano ad Olivier Giroud, che aveva saltato la partita contro il Lecce per infortunio. Ma da Milanello – come abbiamo scritto su Calciomercato.it – sono piovute smentite in merito: per il francese si trattava solamente di una contusione, nulla più. Nulla di grave, dunque, da mettere a rischio la sua presenza contro la Roma.

Milan, riecco Giroud: tutto confermato

Oggi, così, è arrivata la conferma, che spazza via ogni dubbio e che fa guardare alla trasferta dell’Olimpico con ottimismo.

Come raccolto dalla redazione, infatti, Giroud, in mattinata, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Non lo ha fatto, invece, Tommaso Pobega, che si è fermato alla viglia della sfida contro il Lecce, per una frattura di una costola. Contro la squadra di José Mourinho si va così verso la conferma dell’undici schierato al Maradona, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.