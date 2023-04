“Juventino pezzo di m****”, la reazione di Chiellini agli insulti choc

Insulti choc a Giorgio Chiellini: il difensore ex Juventus vittima di insulti durante la partita tra Philadelphia Union e Los Angeles

Durante il match valido per le semifinali della CONCACAF Champions League, Giorgio Chiellini è stato vittima di un comportamento a dir poco deprecabile.

Giorgio Chiellini non è sceso in campo in occasione della partita Philadelphia Union e Los Angeles, valevole per le semifinali della CONCACAF Champions League. L’ex Juventus è rimasto in panchina, ma è comunque finito nel mirino di qualcuno presente sugli spalti.

Il difensore classe ’84 stava effettuando gli esercizi di riscaldamento a bordo campo, quando dagli spalti una persona di nazionalità italiana ha iniziato ad inveire contro Chiellini, insultandolo pesantemente.

Juventus, insulti all’ex bianconero Chiellini

“Giorgio, juventino pezzo di m****. Torna a Torino, gobbo juventino” le parole rivolte a Chiellini, impegnato nelle fasi di riscaldamento a bordo campo.

Non è finita qui: Chiellini, infatti, non ha potuto fare a meno di sentire gli insulti arrivati dagli spalti nei suoi confronti. La sua reazione? Un sorriso, prima di proseguire tranquillamente gli esercizi di riscaldamento. Finora, in questa stagione, Chiellini ha racimolato 7 gettoni di presenza con la maglia del Los Angeles Fc, club di cui veste la maglia da quando la scorsa estate ha lasciato la Juventus.