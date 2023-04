DIRETTA Serie A, Spezia-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Chiude il venerdì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra lo Spezia e il Monza

Dopo la sfida tra il Lecce e l’Udinese, che ha aperto il venerdì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, si chiude l’importante match tra lo Spezia, in piena lotta salvezza, e il Monza.

I padroni di casa, guidati in panchina da Leonardo Semplici, arrivano a questa sfida chiave dopo il pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria di Dejan Stankovic nel derby ligure dello scorso turno di campionato. La vittoria manca dal 10 marzo scorso quando sconfissero l’Inter di Simone Inzaghi col punteggio finale di 2-1. E, adesso, il terzultimo posto occupato dal Verona è distante soltanto una lunghezza. Di contro, i brianzoli di Raffaele Palladino sono reduci dalla vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta contro la fresca finalista della Coppa Italia, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, e veleggiano serenamente a metà classifica con quarantuno punti conquistati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-MONZA

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Reca; Esposito, Ekdal; Verde, Kovalenko, Gyasi; Shomurodov, Verde. All. Semplici

MONZA (3-4-2-1):Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota Carvalho. All. Palladino

Spezia-Monza, dove vederla in TV

Come detto, la partita tra lo Spezia di Semplici e il Monza di Palladino, rappresenta uno spartiacque importante soprattutto per la stagione dei padroni di casa, implicati nella lotta per la salvezza a pieno titolo vista la vicinanza del terzultimo posto. Chi vorrà gustarsi questo match, potrà sintonizzarsi sull’app di Dazn e seguirla in streaming oppure sul canale dedicato di Sky Sport. Calcio d’inizio alle 20.45.